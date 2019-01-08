Ziraat Bankası'ndan kredi kartı yapılandırması açıklaması

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağını bildirdi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlattığını duyurdu.

Açıklamada, uygulamanın Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşları da kapsayacağı belirtildi.

"Birleştiren İhtiyaç Kredisi" ile bireysel müşterilere Ziraat Bankası'ndaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkanı sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir."

