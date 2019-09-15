Ziraat Bankası sezonu açtı



ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası, 2019-2020 sezonu öncesi Zirve Taraftar Grubu ile sezon açılışı etkinliği gerçekleştirdi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen 2019-2020 sezonu açılış etkinliğine Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeleri, A takım sporcuları, teknik heyet, altyapı oyuncuları ve taraftarlar katıldı. Düzenlenen etkinlikte katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Tek tek sahneye çıkan oyunculara taraftarlar, "Kırmızı-beyaz şampiyon Ziraat" tezahüratında bulundu. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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