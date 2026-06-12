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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Petrol fiyatına Trump etkisi
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol fiyatına Trump etkisi

Dün 95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,10 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 20.57 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,4 azalarak 89,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,13 dolardan alıcı buldu. ABD ile İran arasındaki gerilim ve diplomatik açıklamaların etkisiyle yükselen petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşma sürecine dair mesajlarının ardından sert düşüş gösterdi.

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Foto - Petrol fiyatına Trump etkisi

BRENT PETROL FİYATINA TRUMP ETKİSİ Brent petrolün varili Trump'ın İran ile anlaşmanın "onaylanma" aşamasına geldiğini açıklaması ve bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurmasının ardından 90 doların altına geriledi. Trump ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerinin katılımıyla İran ile anlaşmaya son şeklinin verilmekte olduğunu ve imza töreninin tarihini yakında açıklayacaklarını bildirdi.

#2
Foto - Petrol fiyatına Trump etkisi

PİYASALAR ANINDA TEPKİ VERDİ Piyasalarda, İran ile anlaşmaya varılması halinde Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin azalabileceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin endişelerin hafifleyebileceği beklentileri fiyatları aşağı çekti. Bunun yanı sıra, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu verileri de fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

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Foto - Petrol fiyatına Trump etkisi

ABD'DE ÜFE 2022 SONRASI EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerini aştı. Böylece üretici enflasyonu Kasım 2022'den bu yana en yüksek yıllık seviyesine ulaştı.

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Foto - Petrol fiyatına Trump etkisi

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin ötelenebileceğine işaret ederken, yüksek faizlerin ekonomik aktivite ve petrol talebi üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirmelerini güçlendirerek petrol fiyatlarını baskıladı.

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