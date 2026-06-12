Petrol fiyatına Trump etkisi
Dün 95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,10 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 20.57 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,4 azalarak 89,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,13 dolardan alıcı buldu. ABD ile İran arasındaki gerilim ve diplomatik açıklamaların etkisiyle yükselen petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşma sürecine dair mesajlarının ardından sert düşüş gösterdi.