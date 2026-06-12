Kardeşler arası miras paylaşımında o zorunlu şart tamamen kaldırıldı! Artık kendi aranızda yapmanız yeterli

Hisseli tapu satışının gerçekleşebilmesi için şu adımların izlenmesi gerekiyor: Ortak Karar Şartı: Tüm hissedarların satış konusunda ortak bir karara varması zorunludur. Tapuda Hazır Bulunma: İşlemlerin sorunsuz tamamlanabilmesi için tüm hissedarların tapu devri sırasında hazır bulunması ya da yasal bir vekil tayin etmesi gerekir. Vekalet Yoluyla İşlem: Hissedarlar, süreci birlikte yönetecekleri bir avukata veya temsilciye vekalet vererek işlemlerini uzaktan da tamamlayabilirler.