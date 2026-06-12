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Kardeşler arası miras paylaşımında o zorunlu şart tamamen kaldırıldı! Artık kendi aranızda yapmanız yeterli
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Kardeşler arası miras paylaşımında o zorunlu şart tamamen kaldırıldı! Artık kendi aranızda yapmanız yeterli

Miras hukukunda gerçekleştirilen köklü yasal düzenlemeyle birlikte, hisseli tapuların kardeşler arasındaki devir ve paylaşım işlemleri önemli ölçüde kolaylaştırılarak bürokratik engeller azaltıldı. Yeni dönemin getirdiği en büyük yenilik doğrultusunda, aile içi gayrimenkul transferlerinde artık noter onayı zorunluluğu aranmayacak ve tarafların kendi aralarında imzalayacağı yazılı sözleşmeler resmi olarak yeterli kabul edilecek. Yapılan bu değişiklik mülk transferlerindeki zaman kaybını ortadan kaldırmayı amaçlarken, mülkün üçüncü şahıslara satışı işlemlerinde ise tüm hissedarların tapuda hazır bulunması veya ortak karar alması gibi mevcut kuralların korunacağı bildirildi.

#1
Foto - Kardeşler arası miras paylaşımında o zorunlu şart tamamen kaldırıldı! Artık kendi aranızda yapmanız yeterli

Miras hukukunda gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, miras paylarının kardeşler arasında devredilmesi süreci hızlandırıldı. Yeni dönemde, mirasçılar arasındaki hukuki ve bürokratik işlemler azaltılarak paylaşımların daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Hisseli tapu sahiplerini doğrudan ilgilendiren bu değişiklik, aile içi mülk devirlerindeki zaman kaybını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Yapılan değişiklikle beraber, kardeşler arasında miras paylaşımlarında yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçilmesi için yazılı sözleşmeler yasal zemin kazandı. Kardeşler arasındaki devir işlemlerinde sözleşmelerin noter onaylı olması zorunluluğu kaldırıldı.

#2
Foto - Kardeşler arası miras paylaşımında o zorunlu şart tamamen kaldırıldı! Artık kendi aranızda yapmanız yeterli

Miras kalan bir evin veya taşınmazın devri için tarafların kendi aralarında imzalayacağı yazılı bir metin geçerli sayılacak. Hisseli tapu devralmak isteyenler için Tapu Sicil Müdürlüğü nezdindeki işlemler devam edecek; taşınmazın sınırları ve parselleri net bir şekilde tespit edilerek şeffaf bir süreç yürütülecek. Miras kalan gayrimenkullerin üçüncü şahıslara satışı veya tamamen devredilmesi işlemlerinde ise mevcut kurallar korunuyor.

#3
Foto - Kardeşler arası miras paylaşımında o zorunlu şart tamamen kaldırıldı! Artık kendi aranızda yapmanız yeterli

Hisseli tapu satışının gerçekleşebilmesi için şu adımların izlenmesi gerekiyor: Ortak Karar Şartı: Tüm hissedarların satış konusunda ortak bir karara varması zorunludur. Tapuda Hazır Bulunma: İşlemlerin sorunsuz tamamlanabilmesi için tüm hissedarların tapu devri sırasında hazır bulunması ya da yasal bir vekil tayin etmesi gerekir. Vekalet Yoluyla İşlem: Hissedarlar, süreci birlikte yönetecekleri bir avukata veya temsilciye vekalet vererek işlemlerini uzaktan da tamamlayabilirler.

#4
Foto - Kardeşler arası miras paylaşımında o zorunlu şart tamamen kaldırıldı! Artık kendi aranızda yapmanız yeterli

Satış ve devir işlemlerinin sonuçlanmasının ardından, pay sahiplerine düşen maddi haklar kendilerine ibraz edilecek. Yeni düzenleme, özellikle kardeşler arasındaki mülk transferlerinde verimliliği artırarak tapu dairelerindeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

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