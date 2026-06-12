Kardeşler arası miras paylaşımında o zorunlu şart tamamen kaldırıldı! Artık kendi aranızda yapmanız yeterli
Miras hukukunda gerçekleştirilen köklü yasal düzenlemeyle birlikte, hisseli tapuların kardeşler arasındaki devir ve paylaşım işlemleri önemli ölçüde kolaylaştırılarak bürokratik engeller azaltıldı. Yeni dönemin getirdiği en büyük yenilik doğrultusunda, aile içi gayrimenkul transferlerinde artık noter onayı zorunluluğu aranmayacak ve tarafların kendi aralarında imzalayacağı yazılı sözleşmeler resmi olarak yeterli kabul edilecek. Yapılan bu değişiklik mülk transferlerindeki zaman kaybını ortadan kaldırmayı amaçlarken, mülkün üçüncü şahıslara satışı işlemlerinde ise tüm hissedarların tapuda hazır bulunması veya ortak karar alması gibi mevcut kuralların korunacağı bildirildi.