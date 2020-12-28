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Ekonomi Ziraat Bankası öğrencilere KYK kartlarını yolladı
Ekonomi

Ziraat Bankası öğrencilere KYK kartlarını yolladı

Ziraat Bankası, KYK burs/kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ‘Bankkart Genç’lerini pandemi tehdidinden ötürü ilk defa adreslerinde teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:24:00 -
Ziraat Bankası öğrencilere KYK kartlarını yolladı

Banka, ayrıca yarım milyona yakın öğrenciyi kapsayan KYK başvuru sürecini tamamen dijital ortama taşıdı. Sürecin ilk etabı eDevlet üzerinden tamamlandı. Öğrenci tanımlama işlemleri de temassız olarak dijital ortamda yürütüldü.

Başarılı çalışma

Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şöyle konuştu: “Pandemi koşullarında öğrencilerimizin sağlıklarını birinci önceliğimiz olarak gördük. Her yıl öğrencilerimizin kampüslerine kadar ulaştırdığımız ‘Bankkart Genç’lerini bu yıla özel bildirdikleri adreslerinde teslim ettik. Devletimizin öğrencilere sunduğu güzel bir imkân olan KYK burs/ kredi ödemelerinde öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamadan ödemelerini almalarını sağlayacağız. Öğrencilerimizin sağlıklarını birinci planda tutarak başvurudan teslime kadar evlerinden çıkmadan sürecin tamamlanmasına yönelik tasarladığımız yapıda iş akışlarının her aşamasında yaptığımız bilgilendirmeler ve yönlendirmelerle başarılı bir çalışma ortaya çıkmıştır.” Öğrencilerin merakla bekledikleri ilk ödemelerini de yıl bitmeden almalarını sağlayacaklarını vurgulayan Kırbaş, şunları aktardı:

Gençlere önemli imkan

“Kimlik numarasına göre belirlenecek takvim doğrultusunda ödemeler, tüm kanallarımızdan gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz bankamız kartlarıyla kamu bankalarına ait ATM’lerden ücretsiz para çekebileceklerdir. Ayrıca ATM’lerimizden ödemelerini almak isteyen öğrencilerimiz için kartla para çekmenin yanında bu yıl yeni bir uygulama daha getirdik. Kartları yanında olmayan, ya da eline geçmeyen az sayıda öğrencimiz, bankamız ATM’lerindeki kartsız işlem menüsünden ilk ödemelerini alabilirler. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz yine kartsız olarak QR kodla ATM’lerden para çekebilirler. Alışverişlerini QR kod veya temassız ödemeyle yapabilirler.”

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