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Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

Banka, tutarı 500 bine kadar olan konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99 olarak belirledi

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, bugünden geçerli olmak üzere konut, tüketici ve kurumsal kredi faiz oranlarını düşürdü.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka bugünden geçerli olmak üzere, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirdi.

Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.

Kredili çalışan konut sektörü firmaları, Ziraat Bankası ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecek.

Tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren Ziraat Bankası, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59'dan tüketici kredisi kullandıracak.

Öte yandan kredi değerlendirme notu A olan firmalar, yüzde 17 faizle Ziraat Bankası'ndan kurumsal kredi kullanabilecek. Kurumsal kredi faizleri; kredi değerlendirme notu B olan firmalara yüzde 17,50'den, C olan firmalara ise yüzde 18'den uygulanacak. Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde ise azami yüzde 19 faiz oranı uygulanacak.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
  1. faiz
  2. KONUT
  3. ziraat bankası

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