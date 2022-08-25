Emekli maaşlarını başka bir bankaya taşıyanlara promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon konusunda ilk karar 2017 yılında alınmıştı. Bu tarihten sonra emekli vatandaşlar ya da dul ve yetim aylığı alanlar maaşlarını taşımaları halinde promosyon almaya başladı. Promosyon anlaşmaları 3 yıl için yapılıyor. İlk promosyon uygulaması 2017 yılında, ikincisi ise 2020 yılının şubat-mart ayında yapıldı. Bir sonraki promosyon süreci 2023 yılının şubat-mart aylarında yaşanacak. Ancak dileyenler 3 yıllık süreyi beklemeyip fark ücretini ödeyip söz konusu bankayla anlaşmasını üç yıldan önce tamamlayabiliyor. Peki, Ziraat Bankası ne kadar promosyon veriyor?

Ziraat Bankası emekli maaşına ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine Ziraat Bankası'ndan;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; Şubelerimiz, İnternet Şubemiz, Ziraat Mobil, ATM'lerimiz, SMS… Müşteri İletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz. 4757'ye ‘PRO’ yazıp bir boşluk bırakıp ‘TC Kimlik Numarası’nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır” denildi.

Garanti BBVA, bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, bin 500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.

ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 5 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankadan yapılana açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL’ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL’ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyanlara ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank’tan almayı taahhüt edenlere 7.000 TL’ye varan promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanabiliyor.

Denizbank, Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma taahhüdü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

Halkbank; 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Vakıfbank;1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

YapıKredi; 2 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödenir.