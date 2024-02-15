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Siyaset Zıplaya zıplaya geldi söve söve gidiyor! Özel'den Tunç Soyer'e bomba gönderme
Siyaset

Zıplaya zıplaya geldi söve söve gidiyor! Özel'den Tunç Soyer'e bomba gönderme

Yeniakit Publisher
2024-02-15 20:16:00 - 2024-02-15 20:26:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Çav bella' şarkısıyla zıplaya zıplaya İzmir'de laikçilerin oylarını alarak yönetime gelen, yeniden aday gösterilmemesinin ardından ise isyan bayrağını çeken Tunç Soyer'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, konserlere milyonlar döken Soyer'in İzmir'e hizmette yetersiz kaldığını da itiraf etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için İzmir’de partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Özel, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“İzmir seçmeninin beklentisi yüksek notu kıttır”

İzmir'i yazın su kuyruklarına mahkum edip, kışın sele teslim eden Tunç Soyer'e ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Tunç Başkanımızı seviyoruz, objektif kriterler uyguladık. İzmir’de CHP belediyeciliği engellemelere rağmen önemli işler yapmıştır; ancak İzmir seçmeninin haklı olarak beklentileri yüksek notu da kıttır. İzmir seçmeni çok daha yüksek beklentileri vardı, bunu sayın başkanla da konuştuk. İzmir genelinde belki ülkenin başka coğrafyalarında yüksek beğeni toplayacak başkanlar İzmir’de dinamizm ve gençleşme istiyordu." ifadelerini kullanarak, Soyer'in İzmir'e hizmette yetersiz kaldığını da itiraf etti.

"Seçilmeyenler küserse burası parti olmaz"

Adaylık sürecinde randevu isteyen herkesle görüştüklerini vurgulayan Özgür Özel, “Tunç Bey ile 3 kere görüştük. Hiç görüşmediğimizle 2 kere görüştük. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımıza görevler verdik. Bu görevleri kabul eden arkadaşlarımız var, düşünmek isteyen arkadaşlarımız var. Bundan sonraki süreçte bu arkadaşlarımızın birikimlerinden, deneyimlerinden istifade edeceğiz. Partililik şunu gerektirir; bir yere 40 kişi aday olur, 1 kişi seçilir. Çeşitli kriterlerle, profil anketine bakarak uygun profilde olanları aday anketine sokuyorsunuz. Anket sonuçlarına bakıyorsunuz.  Sahadan 46 vekil arkadaşımız bize rapor ulaştırdı. İl ve ilçe raporlarına bakarak karar veriyor. Geri kalan 39 kişi seçilmedim diye küserse burası parti olmaz." dedi.

“Değişimler saha çalışması ve anket sonuçlarının göstergesiydi”

İzmir'de 2 ilçede yapılan değişime dikkat çeken Özel, "Bu değişimler yaptığımız saha çalışmaları ve anket sonuçlarının göstergesiydi. Bazen seçmen ses verir. Sesi duymanız gerekiyor. Uygar ile dün görüştük ve birlikte siyaset yapmaya karar verdik. Diğer arkadaşımızla da akşam saatlerinde görüştük, o da birkaç gün düşündükten sonra bize nasıl katkı sağlayabileceğine karar verecek. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
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Partilerde bir değişim olur. Bugün ortalama belediye başkan adayının yaşı 45. Böyle bir devrim İzmir'e yakışırdı. 9 tane kadın aday var. Türkiye'de kadın aday oranına bakın, İzmir'de 30'da 9'luk oran bir kadın devrimidir. İzmir Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın başkana sahip oldu. 1 Nisan'da 9 kadın belediye başkanımız olacak. Bu devrimi İzmirli kadınlara, Atatürk'ün kadınlarına, kızlarına gençlerine emanet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

 

Öte yandan düzenlenen aday tanıtım toplantısına bazı ilçe belediye başkan adaylarının da katılmadığı gözlemlendi.

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Yorumlar

Toshiba

Kanlı katil Nurettin Soyer’in mason gavuru oğlunun çöpe atılmasına da şahit olduk.

Hayro

Soyer : Soyarak her şeyi başardı. İzmirli sarhoş …Sarhoşa hizmet konserden geçer ..Türkiyenin en güzide sanatcılarını İzmirlinin ayaklarına getirdi …Allah için : İzmir liye hizmette kusun etmedi ! Muhterem x Soyan Bey!
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