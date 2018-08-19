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Zıpkınla balık avlama yarışmasında boğularak can verdi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Avcılık ve Atıcılık Federasyonu'nun düzenlediği zıpkınla balık avlama yarışmasında yarışan Deniz Musa Yıldız (27) boğularak yaşamını yitirdi.

19 Ağustos 2018 Pazar 18:40
Zıpkınla balık avlama yarışmasında boğularak can verdi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa'da meydana gelen olayda; Avcılık ve Atıcılık Federasyonu'nun düzenlediği zıpkınla balık avlama yarışmasında yarışan Deniz Musa Yıldız (27), Kaplıca bölgesinde denizde avlanmak için dalış yaptı.

Yıldız'ın çıkmaması üzerine arkadaşları da denize daldı.

Yıldız'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşları ambulans çağırdı.

Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 18:40
  1. boğularak can verdi
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