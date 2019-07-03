0553 313 94 23

Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Tekirdağ’da başlıyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2019 etkinlik takviminde yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası mücadeleleri yarın Tekirdağ’da başlıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:28
Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Tekirdağ’da başlıyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2019 etkinlik takviminde yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası mücadeleleri yarın Tekirdağ’da başlıyor.


20 sporcunun katıldığı şampiyona, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi’ne bağlı Kumbağ açıklarında yapılacak. Bugün Kumbağ Balıkçı Barınağı Meydanı’nda saat 16.00’da açılış töreni yapılacak olan şampiyona 2 gün sürecek. Sporcular 4 ve 5 Temmuz’da 4 saat boyunca tek nefeste en yüksek puanı getirecek balıklar için dalış yapacaklar.


Şampiyonanın kapanış töreni, 5 Temmuz Cuma günü Balıkçı Barınağı Meydanı’nda saat 15.30’da yapılacak.


TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyonaya katılan yarışmacılara başarılar dilediğini belirterek, "Organizasyona destek veren Spor Genel Müdürlüğü’müz başta olmak üzere, Tekirdağ Valiliği ve Belediyesi’ne, Spor ve Gençlik İl ve İlçe Müdürlükleri’ne, Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve Belediyesi’ne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisine, Kumbağ yöneticilerine ve Spor Toto’ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol Turnuvası başladı
    1. Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol..
    2. “Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye..
    3. Büyükçekmeceliler geri dönüşüm için..
    4. Manavgat'ta tur minibüsü ile cip..
    5. Beyşehir’in Akçabelen Çetmi Şeker..
    6. Diyadin Belediye Başkanı ve..
    7. THY, Fortune 500’de yükselişte
    8. Roma askerlerinin atlarının barındığı..
    9. Buğday unu pazarında faaliyet gösteren..
    10. Fatih Kıral Mobilya büyüme kararı aldı
    11. Yaşamaz denilen buzağı yerinde..
    12. Obradovic'in hayatı kitap oldu
    13. Vali Yazıcı, Kızılay’ı ziyaret etti
    14. Küçük İskender hayatını kaybetti
    15. Bilançolarıyla yüz güldürdüler
    16. Balıkesir’de organ bağışı için stant..
    17. Adalet Komisyonu Başkanı Aksoy’a veda..
    18. Dursunbey’de çocukların havuz keyfi
    19. Ayvalık’ta 35 kaçak göçmen yakalandı
    20. Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
    21. (Özel) İnşaat boşluğuna düşen yaşlı..
    22. İstanbul'da organ ticareti yapanlara..
    23. Caz müziğin iki ustasına "Yaşam Boyu..
    24. "Vergi indirimlerinin devamı otomotiv..
    25. 977 öğrenciyi FSM’den uğurladılar
    26. Memur ve emeklilerin zam oranları..
    27. İstanbul'da Arapça tabelalara Türkçe..
    28. Bahçesinde 112 kök Hint keneviri ele..
    29. Mersin’de 5 kişi daha sahte alkol..
    30. DAÜ öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz