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Zinnur Erol kimdir? Silahlı saldırıya uğrayan Zinnur Erol öldü mü?

İşadamı Zinnur Erol silahlı saldırıya uğradı. Ankara'nın Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı’nda meydana gelen olayda ATO Meclis üyesi iş adamı Zinnur Erol yaşamını yitirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:32
Zinnur Erol kimdir? Silahlı saldırıya uğrayan Zinnur Erol öldü mü?

İşadamı Zinnur Erol silahlı saldırıya uğradı. Ankara'nın Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı’nda meydana gelen olayda ATO Meclis üyesi iş adamı Zinnur Erol yaşamını yitirdi.

Otomobilini yol kenarına park eden İşadamı Zinnur Erol kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, aracından inerek tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken 48 yaşındaki Zinnur Erol, yeniden otomobiline bindi.  O esnada kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabancayla Erol’a ateş açıp olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar tarafından ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iş adamı Zinnur Erol’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle, olay yerine gelen Erol’un yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde, iş insanı Zinnur Erol'u (48) tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen Süleyman Sağlam ise, Altındağ ilçesindeki Karapürçek Polis Merkezi önünde intihar etti.

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:32
  1. Ankara
  2. Zinnur Erol kimdir?
  3. Silahlı saldırıya uğrayan Zinnur Erol öldü mü?
  4. Süleyman Sağlam
  5. ato meclis üyesi

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