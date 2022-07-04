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Spor Zinedine Zidane, Türkiye’yi seçti!
Spor

Zinedine Zidane, Türkiye’yi seçti!

2 hafta boyunca İstanbul’da kalan ve saç ekimi yaptıran dünyanın en önemli futbol adamlarından Zinedine Zidane, sonrasında gizlice Fransa’ya döndü.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 12:57:00 -
Zinedine Zidane, Türkiye’yi seçti!

2 hafta boyunca İstanbul’da kalan ve saç ekimi yaptıran dünyanın en önemli futbol adamlarından Zinedine Zidane, sonrasında gizlice Fransa’ya döndü.

Dünya futbolunun önemli ismi Zinedine Zidane, ikonik kelliğine bir son vermek istedi.

Zidane, bunun için de hemen hemen dünyada birçok önemli ismin adresi olan Türkiye’yi tercih etti.

Juventus, Bordeaux, Real Madrid gibi takımlarda top koşturan, aktif futbol kariyerini bitirdikten sonra Real Madrid'de hocalık yapan efsane isim, saç ekimi için İstanbul’a geldi.

Tüm rezervasyonları menajeri adına yaptırdı

Hürriyet’e göre; geçtiğimiz ay 50 yaşına giren Zidane, iki haftalığına Megakent'te bulundu.

Türkiye’yi tercih eden başarılı futbol insanı, haberin duyulmamasını istediği için tüm rezervasyonları menajeri adına yaptırdı.

Gizlice Fransa’ya döndü

İstanbul'da bir otelde kalan yıldız, saç ekim operasyonunun ardından nekahet dönemini de burada geçirdi.

Zidane, daha sonra yine gizlice Fransa'ya döndü.

Zinedine Zidane kimdir?

23 Haziran 1972 tarihinde Marsilya’da dünyaya gelen Zidane, futbola 1982 senesinde Saint-Henri altyapısında başladı.

1986 senesinde ülkesinin önemli kulüplerinden Cannes altyapısına geçen Zidane, ilk profesyonel sözleşmesini de 1989 senesinde Cannes ile imzaladı.

139 maçta 28 gol

Orta saha mevkisindeki başarısıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran Zidane, 1992 senesinde ülkesinin köklü kulüplerinden Bordeaux’a transfer oldu.

4 sezon boyunca görev aldığı 139 maçta yükselen performansıyla 28 gol atmayı başardı.

Otoritelerden tam not aldı

Gollerinden çok asistleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fransız futbolcu, 1996 senesinde ise dünya devlerinden İtalyan kulüp Juventus ile anlaştı.

Juventus’taki ilk aylarında adapte olamadığı için eleştirilerin odağı haline gelen Zidane, bir süre sonra kendisini göstermeye başladı ve otoritelerden tam not aldı. 151 maçta görev aldı ve 24 gol ile takımına katkı sağlayan Zidane, buradaki performansıyla dünya genelinde orta saha mevkisinin en iyilerinden biri haline geldi.

77 milyon euroya Real Madrid’e gitti

Zidane, 2001 senesinde 77 milyon euro karşılığında dünyanın bir başka dev kulübü Real Madrid’e transfer oldu.

Real Madrid’le Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 6 kupa kazanan Zidane, Real Madrid tarihinin unutulmaz oyuncularından biri olarak tarihe geçti.

Burada 155 maçta forma şansı bulan Zidane, 37 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Ayrıca Zinedine Zidane, 1994-2006 yılları arasında Fransa Milli Takımı forması giydi.

 


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