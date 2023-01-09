Zinedine Zidane Fransa'yı birbirine kattı! İlginç gelişme...

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet’in, Fransız basınına Zinedine Zidane ile ilgili, "Milli takım için görüşmedik, arası bile telefonunu açmam" şeklinde yaptığı açıklama tepkilere yol açtı.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Zinedina Zidane ile ilgili sert sözler söyleyen Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Nöel Le Graet'e tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, FFF Başkanı Le Graet'in spor dünyasının en büyük efsanelerinden biri konumundaki Zidane hakkındaki sözlerinin talihsiz olduğu ve bundan üzüntü duyulduğu belirtildi.

Zidane'ın Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası ile Avrupa şampiyonluğu kazandığı, formasını giydiği ve teknik direktörlük yaptığı takımlarda birçok başarıya ulaşıp, sporun değerlerini temsil ettiği vurgulanırken, Le Graet'in sözlerinin bir saygısızlık olduğu ve düzeltilmesi gerektiği savunuldu.