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Zincirleme kazada 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:13:59 -
Zincirleme kazada 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Salih A. sevk ve idaresindeki 59 NE 909 plakalı servis minibüsü önünde seyir eden Cengiz O. yönetimindeki 39 SJ 097 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen Cengiz O. yönetimindeki 39 SJ 097 plakalı otomobil ise, Murat K. sevk ve idaresindeki 59 NE 717 plakalı başka otomobile vurdu.


Zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı iki kişi olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.


Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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