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Yerel Zincirleme kaza! Yaralılar var
Yerel

Zincirleme kaza! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-09-22 17:00:00 -
Zincirleme kaza! Yaralılar var

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Gürgendağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Kibar idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Arkasından gelen Mustafa Halıcı yönetimindeki otomobil yavaşlayınca arkasından gelen Bekir Öztürk'ün kullandığı otomobil de yavaşlayarak durdu. Bu sırada arkasından gelen Halil Elmas idaresindeki otomobil de duramayarak önündeki araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duran araçlar birbirlerine çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araç sürücüleri Halil Elmas ve Emine Kibar ile Fatma Öztürk ve Zülfiye Elmas yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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