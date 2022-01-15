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Gündem Zincirleme kaza! 1'i asker 3 yaralı
Gündem

Zincirleme kaza! 1'i asker 3 yaralı

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 1'i asker 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 15:30:00 - 2022-01-15 15:42:20
Zincirleme kaza! 1'i asker 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Peyamlı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Yılmaz Ş. yönetimindeki 63 ACY 905 plakalı deterjan yüklü tır, Hasan T. kontrolündeki 27 AFZ 235 plakalı kamyonet ile Suriye’de görevli asker Alihan T. idaresindeki 61 ADY 863 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücülerden asker Alihan T. otomobilde sıkıştı. İtfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı bölgeden çıkarılan asker ile diğer iki sürücü, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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