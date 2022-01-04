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Ekonomi Zincir marketten rezillik! Böyle indirim olmaz olsun
Ekonomi

Zincir marketten rezillik! Böyle indirim olmaz olsun

Zincir marketler, dolar kurundaki düşüş sonrası üst üste indirim açıklaması yapmıştı. Ancak vatandaş indirimlerin etiketlere yansımamasından şikayetçi. Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketinde yapılan indirim vatandaşı çileden çıkartacak cinsten. Ünlü bir market zinciri, 5 litrelik ayçiçeği yağında sadece 1 lira indirim yaptı. 22 Aralık'ta 109.90'dan satılan yağ, 1 Ocak itibarıyla 108.90'dan satılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 15:54:00 -
Zincir marketten rezillik! Böyle indirim olmaz olsun

Son dönemde gıda fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Dövizdeki artışı bahane edip fiyat artıranlar, ne yazık ki kurdaki düşüş sonrası aynı hızla fiyat indirmedi.

Erdoğan indirim çağrısı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralık ayında yaptığı açıklamayla firmalara indirim çağrısı yapmıştı. Erdoğan, "Maliyetlerden bağımsız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Buradan herkese sesleniyorum; günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Dolardaki artışları hangi oranla yükseltiyorlarsa şimdi geri indirmelerini istiyoruz. İndirimlere başlayanlar var. Yükselişteki hıza ulaşmalarını istiyoruz. İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek." ifadelerini kullanmıştı.

İndirimler etiketlere yansımadı

Erdoğan'ın çağrısı sonrası zincir marketler üst üste indirim açıklaması yapmıştı. Marketler fiyatlarda yüzde 30'lara varan indirime gittiğini duyurdu. Ancak markete giden vatandaşlar, etiketlerde bir indirim olmamasından şikayetçi.

5 litrelik yağda 1 lira indirim

Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketinden gelen indirim haberi ise vatandaşı çileden çıkartacak cinsten.

22 Aralık tarihinde 5 litrelik ayçiçek yağını 109.90'dan satan zincir market, 1 Ocak tarihinde aynı marka yağda indirime gitti.

Ancak indirim vatandaşların aklıyla edecek türden. Fiyatı 1 lira düşüren zincir market, yeni yılla birlikte söz konusu yağı 108.90'dan satmaya başladı.

 

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