İstanbullular dikkat! 128 noktaya EDS kurulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki 128 noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması kararlaştırıldı.

UKOME'nin temmuz ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, İstanbul'daki 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için EDS kurulması görüşüldü.

Bu kapsamda Avrasya Tüneli, Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına ortalama hız tespiti için EDS cihazı kurulması kararı alındı.

Bağcılar'daki Cumhuriyet Caddesi, Bahçelievler'deki Değirmenbahçe Caddesi, Beşiktaş'taki Beşiktaş Caddesi, Ümraniye'deki Küçüksu Caddesi ve Esenyurt'taki Şehitler Caddesi gibi noktalara da kırmızı ışık ihlal tespiti için EDS cihazı yerleştirilmesine karar verildi.

Elektrikli skuter için 90 günde park alanı yapmayan operatörlerin izinleri iptal edilecek

Elektrikli skuter izni alan operatörlerin ne kadar süre içerisinde park alanı yapması gerektiğine ilişkin gündem maddesinin de görüşüldüğü toplantıda, 90 gün içerisinde park alanı imalatını tamamlamaması durumunda izinlerinin iptal edilmesi konusu ele alındı.

İzin alan operatörlerin 1934 park alanı yapması gerektiği, bunlardan 724'ünün operatörlere iletildiği ve imalatına başlanmadığı, sadece 227'sinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda elektrikli skuter izni alan operatörlerin, 90 gün içerisinde park alanı imalatını tamamlamaması durumunda izinlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Kadıköy sahiline inen 13 hattın son durağı Uzunçayır oldu

Toplantıda, Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında ilçedeki rıhtım bölgesine hizmet veren toplu taşıma hatlarından bazılarının güzergahlarında değişiklik yapılması da görüşüldü.

Gündem maddesinde, 13 otobüs hattının son durağının Kadıköy sahili yerine Uzunçayır istasyonuna kadar olması, yolcuların ise bundan sonra Uzunçayır-Kadıköy otobüsüyle sahile ulaştırılması istendi.

Bu kapsamda 319 Kayışdağı-Kadıköy, 14BK Çekmeköy/Parseller-Kadıköy, 20Ü Ümraniye Tepeüstü/Kadıköy, 19 Ferhatpaşa/Yeditepe Üniversitesi-Kadıköy, 19T Ferhatpaşa-Kadıköy, 14DK İnkılap Mahallesi/Libadiye Caddesi-Kadıköy, 20E Esatpaşa-Kadıköy, 15TK Tokatköy-Kadıköy, 130Ş Şifa Mahallesi-Kadıköy, 18K Sultanbeyli-Kadıköy, 19EK Yenidoğan/Ataşehir-Kadıköy, 14A Alemdağ-Kadıköy, 18D Sultanbeyli-Kadıköy hatlarının son durağının Uzunçayır olması kararlaştırıldı.

12 şoförün toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi

Toplantıda, minibüs, taksi ve servis gibi ulaşım araçlarında genel ahlaka aykırı davranılması, haksız kazanç sağlanması, sahte para verilmesi, yüksek ücret alınması ile idari personel, denetim görevlisi veya yolcuya kötü davranılması, kavgaya karışılması gibi eylemleri tespit edilen 12 şoförün "toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edildi. Şoförlerin taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı da geri alındı.

Ayrıca, emniyet veya zabıta tarafından tutanak altına alınan 3 bin 735 plakayla ilgili "emniyet kemeri", "belirtilen yere gelinmemesi", "sigara içilmesi" ve "ruhsatsız çalışma" gibi nedenlerle kesilen cezalar karara bağlandı.

Toplam 2 bin 772 şoföre "cep telefonu kullanma", "fazla yolcu", "dikkatsiz araç kullanımı", "yanlış park" ve "yolcu seçilmesi" gibi ihlallerden dolayı verilen cezalar da kararlaştırıldı.

Toplu taşıma aracı kullanım belgesi yeterliliğini kaybeden 32 şoförün, adli sicil kaydı oluşması veya ehliyetlerine el konulması nedeniyle tekrar çalışmak için yaptığı başvuru da reddedildi.