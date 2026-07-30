Türkistan’dan Anadolu'ya uzanan asırlık gelenek: Nohut kavurga
Sakarya'da, Orta Asya'dan (Türkistan) Anadolu'ya uzanan asırlık "nohut kavurga" geleneğinin "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kazandırılması için çalışma yürütülüyor. Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Süleyman Acar, "Kavurga geleneği, somut olmayan kültürel miras unsurlarımız arasında önemli yere sahiptir. Gerek Bakanlığımızın gerekse İl Müdürlüğümüzün temel hedefi, kadim kültürümüzün önemli bileşenlerinden olan değerleri yaşatarak canlı tutmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır" dedi.