Türkistan’dan Anadolu'ya uzanan asırlık gelenek: Nohut kavurga

Çocukluk yıllarında genç kızların akşamları evlerde bir araya gelerek mani ve türküler eşliğinde nohut, bulgur ve susam kavurduğunu anlatan Oğuz, "O dönemlerde bugünkü gibi hazır ikramlıklar olmadığı için hem eğlenir hem de kışlık kavurgamızı hazırlardık. Kavrulan ürünler öğütülerek toz haline getiriliyor. İsteyen şekersiz tüketebiliyor, isteyen de pekmezle karıştırarak yiyebiliyor. Sade olarak da tüketilebilir." ifadelerini kullandı.