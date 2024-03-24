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Ekonomi Zincir marketten ramazan indirimi
Ekonomi

Zincir marketten ramazan indirimi

Yeniakit Publisher
2024-03-24 10:22:00 -
Zincir marketten ramazan indirimi

Yerel marketlerden sonra şimdi de ulusal bir zincir market ve tedarikçileri de yüzde 45’e varan indirim kararı aldı. Peki bu karar diğer zincir marketlere yayılır mı? TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ile birlikte etiketleri inceledi.

Yerel marketlerdeki %25 indirimin ardından bir zincir market ve tedarikçileri de %45'e varan indirim yaptı.

SÜT VE TERAYAĞ FİYATLARINDAKİ İNDİRİM DE DİKKAT ÇEKİYOR

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, ''Sütler 34 - 42 liralara kadar gidiyordu. Şu an 24 TL Tam yağlıdır ayrıca. Yine yemeklerimizin vazgeçilmezi, tereyağı fiyatları 350-400 TL'yi zorlarken burada 259 TL.'' dedi.

Yalnızca gıda ürünleri değil temizlik malzemelerinde de indirimler oldu işte o ürünlerden biri de tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdının fiyatım indirimden önce 219 liraydı şimdi ise 169 Lira.

İNDİRİMLER DİĞER ZİNCİR MARKETLERE DE SIÇRAR MI?

Ağaoğlu, ''Nerede diğer zincir marketler? Ulusal marketler? Bakın ramazanın yarısına geldik, bayram sonuna kadar hatta bayram sonundan sonra da bu indirim kampanyalarına katılsınlar. 11 ay ticaret yaptılar bu ülkede, bir ay da sevap toplasınlar. Böyle de enflasyonun frenlenmesine katkı sağlamış olacaklar.'' ifadelerini kullandı.

İndirimde olan ürünlerden bazıları;

Yağlı siyah zeytin 119 TL,
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30'lu yumurta 85 TL,

5 Kg un 69 TL,

5 Kg şeker 134 TL,

5 litre sıvı yağ 194 TL.

 

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