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Gündem Zincir marketlere atık toplama şartı
Gündem

Zincir marketlere atık toplama şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülük yaptığı milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sıfır Atık Yönetmeliği’nde değişiklik öngören taslağı görüşe açtı. Taslak kapsamında yönetmeliğin Türkiye Çevre Ajansı ile uyumu için bir dizi değişiklikler yapılması öngörüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 09:06:00 -
Zincir marketlere atık toplama şartı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Buna göre yeni dönemde zincir marketler ile 400 metrekare ve üzeri kapalı alana sahip satış noktaları, tüketiciler tarafından getirilen tehlikesiz nitelikteki kâğıt, cam, metal, plastik ile pil, elektrikli küçük ev aletlerinin ayrı olarak biriktirilmesi için rahatlıkla görülebilecek ve erişilebilecek yerlerde toplama noktaları oluşturmakla yükümlü olacak. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, bakanlıktan çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işlenecek. Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri, OSB’ler, alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar, 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler ile üniversiteler gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla yükümlü olacak. Yükümlülüğü bulunan söz konusu yerler, temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden on iki aylık süre sonunda gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için müracaat edecekler. Belge için 12 aylık sürenin tamamlanmasının ardından 30 gün içerisinde  bir yıllık çalışmaya ilişkin puanlama kriterlerine esas bilgi ve belgeleri sıfır atık bilgi sistemine yükleyerek müracaat etmek zorunda olacak.

Toplanan atıklar bildirilecek

İşletmeler toplanan tüm atıklara ilişkin bilgileri her yıl ocak ayında olmak üzere yılda bir kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bakanlığa bildirecek. Bakanlık ise oluşan ve ayrı biriktirilen tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Çevre Ajansı’na bildirecek. Ayrıca sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yerleştirilen biriktirme ekipmanlarında ve taşıma araçlarında sıfır atık logosu kullanılacak.


Yeni Akit Gazetesi
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