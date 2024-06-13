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Aktüel Zincir marketlerde yürürlüğe girdi: Glütensiz ürün zorunluluğu getirildi, hizmette! Bu işin özü tıbbi beslenme
Aktüel

Zincir marketlerde yürürlüğe girdi: Glütensiz ürün zorunluluğu getirildi, hizmette! Bu işin özü tıbbi beslenme

Yeniakit Publisher
2024-06-13 22:06:00 - 2024-06-13 22:09:03
Zincir marketlerde yürürlüğe girdi: Glütensiz ürün zorunluluğu getirildi, hizmette! Bu işin özü tıbbi beslenme

Zincir marketlere glütensiz ürün zorunluluğu getirildi. Bu işin asıl nedeni: Glüten intoleransı sebebiyle marketlerde glütensiz gıda satışı zorunlu hale getirildi.

Zincir marketlere glütensiz ürün zorunluluğu getirildi

Zincir marketlere glütensiz ürün zorunluluğu getirildi. Glüten intoleransı sebebiyle marketlerde glütensiz gıda satışı zorunlu hale getirildi.

Zincir marketlerde glütensiz ürün satışı zorunluluğu geldi. Glüten intoleransı dolayısıyla tıbbi beslenme tedavisine gereksinim duyanların bu ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla şube sayısı 200’den fazla zincir marketler belli şartlar altında glütensiz ürün bulundurmak zorunda olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılındı.

Söz konusu mağazalar, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde de glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulunduracak. Tebliğle glüten intoleransı yaşayanların glütensiz gıda ürünlerine erişimini sağlamak amaçlandı. Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran’da, bazıları da 1 Eylül 2024’te yürürlüğe girecek.

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