Zinayı suç olmaktan kim çıkardı? İşte yakın tarihi!

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Türk Ceza Kanunu'nda toplumu felakete sürükleyen "Zina" suç olarak yer almazken, boşanma davalarında geçerli olmak üzere "bir boşanma sebebi" yani "kusur" ve zina yapan tarafın karşı tarafa "tazminat ödemesini gerektiren bir eylem" olarak görülüyor.

Zina suçunun yakın tarihi

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdi. Ondan önce 765 sayılı Türk Ceza Kanunu vardı. O da 1926 tarihinde İtalya Ceza Kanunu baz alınarak yürürlüğe girmişti. Eski Türk Ceza Kanunu'nun 440 ve 441. maddelerinde "zina" suç olarak düzenlenmişti. Bu kanunda "kadın" için 3 aydan 30 aya kadar ceza öngörülüyordu. Zina yaptığı karşı taraf yani "erkek" için de aynı ceza uygulanıyordu. 440. madde kadın, 441. madde de erkekler için düzenlenmişti.

Erkeklerin ceza alması bazı şartlara bağlıydı

441. maddede erkek için zina suçu daha ağır şartlara bağlanmıştı. Erkek açısından zina suçunun oluşabilmesi için "bir kadınla ev tutup evli gibi yaşaması veya kendi eşi ile birlikte yaşadığı evde ayrıca bir kadınla da evli gibi yaşaması" şartı aranmıştı. Yani erkek için bir sefere mahsus dışarıda "zina" yapmak suç olarak düzenlenmemişti.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesi: Eşitlik ilkesine aykırı

440. maddede zina kadın için her türlü suç görülürken erkek için hem birlikte yaşayacak hem de suçun oluşması için belirli bir süre geçmesi gerekecekti. Anayasa'nın 10. maddesi, "Irk, din, dil cinsiyet vb. gözetmeksizin kanun önünde herkes eşittir." diyor. Anayasa Mahkemesi bu durumu Anayasa'nın 10. maddesindeki "eşitlik ilkesi"ne aykırı bulduğunu öne sürdü. 1996 yılında, erkekler için düzenlemenin yer aldığı "441. madde" "eşitlik" gerekçesi ile iptal edildi. TBMM'den yeni bir çalışmanın yapılması istendi. Anayasa Mahkemesi zinayı suç olmaktan çıkartmak için değil cezayı eşit şartlara bağlamak için düzenlemeye gittiğini iddia etmişti. TBMM'den 441. maddenin Anayasanın 10. maddesine uygun şekilde düzenlenmesi istendi.

440. madde de henüz AK Parti kurulmamışken 23 Haziran 1998'de iptal edildi

441. maddeye ilişkin TBMM'den istenen düzenleme yapılmayınca kanunda bir boşluk oluştu. Kadının zinası 440. maddede suç olarak kalırken erkeğin zinasını içeren 441. madde iptal edildiğinden yok hükmündeydi. 441. madde iptal edildikten sonra yeni bir düzenleme yapılmayınca, 440. maddenin varlığı yine "eşitlik ilkesine" aykırı bulundu. Kadınlar ceza alıyordu ancak erkekler değil ceza almak yargılanamıyordu bile. Anayasa Mahkemesi, 441. madde yeniden yapılandırılmadığından, kadının zina suçunu belirleyen 440. maddeyi de "23 Haziran 1998"de iptal etti.

Avrupa Birliği Müzakereleri

440. maddenin iptal edilmesinden 6 yıl sonra, 2004 yılında Avrupa Birliği müzakereleri başladı. AB, Avrupa Birliği'ne giriş müzakerelerinin başlaması için zina suçunun Türk Ceza Kanunu'na yeniden girmemesini istedi. Zaten bu olmayan bir kanundu ancak AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın muhafazakar kimliğinin farkındalardı. AB, zina suçunun yeniden gündeme gelebileceğini düşünüyordu. Yeni Türk Ceza Kanunu 2005'te yürürlüğe girdi. Kanun çalışmaları 2004 yılında başlamıştı.

Dönemin Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde, zina hiçbir Avrupa Birliği üyesi ülkede suç değildi. Türkiye'de de suç olmaması isteniyordu. 2002 yılındaki Medeni Kanun'da kadınlara birçok hak verildi. Mal paylaşımında kadınlar daha geniş haklara sahip oldu, erkeklere evden uzaklaştırma gibi cezalar öngörüldü. Bu kanunlar da Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında belirlendi.

Özetle, tarihsel sürece bakıldığında "Zinayı suç olmaktan AK Parti çıkarttı" söylemi apaçık bir yalan olarak ortaya çıkıyor. Zina kapsamında erkeklerin cezalarını öngören madde 1996'da, kadınların cezasını belirleyen madde de 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırıldı. AK Parti 1996 ve 1998'de henüz kurulmamıştı.