"Zinaya karşı evlilik" demişti! Laikçilerin hedefe koyduğu Uysal hakkında soruşturma başlatıldı

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "çocuğunu 6 yaşında evlendirdi" iftirası aile düşmanları tarafından da desteklendi.

Sosyal medyada bir kadın kullanıcı, "Bir de aile bile 13 yaşında evliliği inkâr etmedi. Onlara göre normal bir yaş bu. 6 yaştan başlayınca, insanlar oraya takıldı. Sanki 13 yaş suç değil, istismar değil. Yani baştan beri suç itiraf edilmişti zaten. O savunmaların hepsi aidiyet refleksiydi, adalet talebi filan değil" paylaşımı yaptı.

Paylaşıma cevap veren İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, gençleri zinadan korumanın gerekliliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var Gayri meşrusuna engel ol/a/mayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?

Yaptığı "zinaya karşı evlilik" uyarısı sebebi ile hedefe konan Hasan Hüseyin Uysal hakkında soruşturma başlatıldı.