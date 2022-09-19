Zina yine faciayla sonuçlandı! Yuvalar işte böyle dağılıyor

Zina, yasalar kapsamında suç kabul edilmezken yuvaları dağıtmaya devam ediyor.,

İstanbul Büyükçekmece’de, Nail Demir isimli şahıs, iddiaya göre birlikte iş yaptığı Murat D.’nin eşiyle gayr-i meşru ilişki yaşamaya başladı.

Kapıda karşılaşıp kurşun yağdırdı!

Gayr-i meşru ilişkiyi öğrenen Nail Demir’in dini nikahlı eşi Elif K., durumu mesajla Murat D.’ye bildirdi. Öfkelenen Murat D., üç yeğenini de yanına alarak eve geldi. Kapının önünde Nail Demir ile karşılaşan Murat D., kurşun yağdırdı.

Zanlı olayın ardından yeğenleriyle birlikte kaçtı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen üç yeğeni gözaltına alırken Murat D’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olaya tanık olan vatandaşlardan Gülşen Ateş, cinayet anını şöyle anlattı:

4 el sıkılan silah sesi duydum. Dışarı çıktım ve 10 dakika sonra ambulans geldi. Komşularımın hastalandığını düşündüm. Gidip baktığımda ise bir adamı arabanın içinde vurduklarını gördüm. Çıkarıp sedyenin üstüne koyduklarını gördüm. Adamın öldüğünü duydum. Buradayken de öldüğü belliydi çünkü rengi gitmişti.