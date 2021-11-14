Zina yasaklanmadıkça bu vahşet bitmeyecek! Çöpler arasından çıkan 'bebek cesetleri'

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Evlilik dışı ilişkiler aile kavramını zedeleyip ahlaksızlığı toplumda yaygınlaştırmaya devam ederken, "zina" eylemi beraberinde bebek cinayetlerini getiriyor.

Kimileri anne-babalarından, kimileri eşlerinden korktuğunu öne sürerek, nikahsız birlikteliklerinden dünyaya getirdiği bebekleri vicdansızca katlediyor.

Tüyler ürperten bir haber de Eskişehir'den geldi. Bir geri dönüşüm tesisinin çalışanları, bant üzerinden gelen çöp ve atıkları ayıklarken bebek cesediyle karşılaştı. Hangi vicdansız tarafından neredeki çöpe atıldığı bilinmeyen bebeğin yeni doğduğu ve üzerinin beyaz bir örtüyle sarıldığı öğrenildi.

Zina yasaklanmadıkça vahşet bitmeyecek!

Eskişehir'den gelen bu üzücü haber, kamuoyunun "zina yasaklansın." çağrısındaki haklılığını yeniden gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yakın dönemde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de tüyler ürperten "bebek cinayeti" haberleri gelmişti.

Öldürdüğü bebeğini aldattığı eşine, haberi olmadan çöpe attırdı

20 Ocak 2021 / Gaziantep

Evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğini evde gizlice doğurduktan sonra ölümüne neden olduğu için tutuklu yargılanan üç çocuk annesi Hatice A.'nın, ölen bebeği aldattığı eşine haberi olmadan çöpe attırdığı ortaya çıktı.

Yeni doğan bebeğini öldürüp çöpe attı

4 Mart 2021 / Antalya

Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe atan A.Ş. (39) tutuklandı.

'Babamdan korktuğum için çöpe attım'

26 Mayıs 2021 / İstanbul

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi’nde genç bir kadın evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğini doğurur doğurmaz çöp konteynerine attı. Çöp konteynerine çöp atmaya gelen bir başka kadın bebeği fark edince bebek kurtuldu. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri kamera görüntülerini inceleyerek bebeğini çöpe atan B.D.’yi tespit edip gözaltına aldı. B.D ifadesinde babasının hamile olduğunu bilmediğini, babasından korktuğu için doğumdan sonra bebeği çöpe attığını ifade etti.

Konteynerde bulunan bebek kurtarılamadı

23 Haziran 2021 / Çanakkale

22 yaşındaki kadın hamile kaldı ve hamileliğini ailesinden gizledi. 21 yaşındaki erkek arkadaşının da doktora gitme teklifini reddetti. Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu acımasız kadın, eğitiminde aldığı bilgilerle evlerinin tuvaletinde doğum yaptı. Sonrada iddiaya göre poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attı. Konteynerde bulunan bebek hastaneye kaldırılsa da çare olmadı, hayatını kaybetti.

'Yol kenarında yeni doğmuş bebek bulundu'

3 Kasım 2021 / İstanbul

İstanbul Kartal'da iki inşaat işçisi, çanta içerisinde yeni doğmuş kız bebeği buldu. İşçilerden biri bebeğin annesini gördüğünü söylerken olay yerine gelen ekipler, bebeği hastaneye kaldırdı.