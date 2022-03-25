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Gündem Zina suçu aile yıkıyor! Aldatılan eşe 36 yıl hapis cezası
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Zina suçu aile yıkıyor! Aldatılan eşe 36 yıl hapis cezası

Eşinin patronu ile gayr-i meşru ilişki yaşadığını öğrenip ikisini de öldüren Bekir Akbulut, ağır tahrik indirimi ile birlikte 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 20:32:00 - 2022-03-25 21:14:44
Zina suçu aile yıkıyor! Aldatılan eşe 36 yıl hapis cezası

 Yeniakit.com.tr 

Zina eyleminin suç kapsamına alınmaması, toplum aile yapısını altüst etmeyi sürdürüyor.

Ankara'da, eşi Dilek Akbulut'un patronu Mehmet Akif Daşyürk ile gayr-i meşru ilişkisi olduğunu öğrenen Bekir Akbulut, ikisini de öldürünce 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hem ihanet hem tehdit!

İfadesinde, eşinin patronu ile eşi arasında gerçekleşen mesajlaşmaları görünce ilişkileri olduğunu öğrendiğini söyleyen Akbulut, "İş yerine, eşime 'Benim kızım sayılır' diyen Daşyürek'e ilişkileri olup olmadığını sormak için gittim. Bana, 'Doğru mesajları ben attım, ilişkimiz var. Sen kim oluyorsun? 18 tane dairem var, birini de ona veririm' diyerek odadan kovdu. Bunun üzerine kendimi kaybederek ateş açtım." dedi. Bekir Akbulut ardından eşini de iş yerindeki odasında vurduğunu söyledi.

Bekir Akbulut hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

İhanete uğrayan eş Bekir Akbulut, Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Akbulut, daha önceki savunmalarını tekrarladığını, öldürme kastı bulunmadığını, lehine olan hükümlerin uygulanarak tahliyesini talep ettiğini söyledi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Akbulut'a, tahrik altında eşini ve eşinin patronunu öldürdüğü gerekçesiyle toplam 36 yıl hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi uygulanmadı.

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