Zina kasetçilerine ceza yağdı

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Siyaseti zina kasetlerini şantaj malzemesi olarak kullanarak dizayn etmeye çalışan FETÖ’cülerin kaset kumpası davasında karar açıklandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen171 sanıklı davada eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı MHP’li yöneticilerin gayri meşru ilişkilerine yönelik görüntüleri çeken, şantaj malzemesi olarak kullanan ve kendi amaçları doğrultusunda ifşa edenlere ceza yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulması davasında da hüküm giyen sanıklar İlker Usta 81 yıl ve Sedat Zavar da 92 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Usta ve Zavar, Baykal ile bazı eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntüleri kaydeden cihazları yerleştirenler arasında yer alıyordu.

Aktepe’ye 72 yıl 3 ay

Suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü olan Gürsel Aktepe, “siyasal hakların kullanılmasını engellemek”, “konut dokunulmazlığını ihlal”, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından 72 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “konut dokunulmazlığını ihlal”, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” suçlarından 9 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Baykal'ı çeken ve yayınlayana tutuklama

Sanıklardan Fatih Ünen, eski CHP Genel Başkanı Baykal’a yönelik eylemleri nedeniyle, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP liderliği yolunu açan Baykal’ın zina kasetini internette yayınlayan gazeteci Yener Dönmez’e de ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından 21 yıl hapis cezası verildi. Ünen ve Dönmez hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ceza alanlar

Mahkemenin, 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında hapisle cezalandırdığı sanıkların tamamı şöyle: "Abdülhalim Sönmez, Ali İhsan Tezcan, Arif Tuncal, Cebrail Cıcık, Davut Ersoy, Emrah Kanmaz, Erhan Sazil, Gürsel Gündüz, Hakan Kırdağ, Hayati Başdağ, İzzet Yılmaz, Mustafa Alptekin, Mustafa Süngü, Mustafa Tokmak, Nurettin Sağdaş, Ömer Demir, Sinan Altıparmak, Şaban Albayrak, Süleyman Bağlan, Tolga Güzeltaş, Yusuf Dağdelen, Şahin Çelik, Osman Oktay Ilıcan, Erol Demirhan, Ersin Erdin, Fatih Taşpınar, Mehmet Demirbilek, Fatih Ünen, Rüstem Atik, Yener Dönmez, Sinan Akkaya, Okan Aytekin, Cengiz Söğüz, Ahmet Yılmaz Ekiz, Akif Buyrukoğlu, Fatih Aydın, Murat Yöney, Latif Harun Pişkin, İlker Usta, Ertan Aslan, Sedat Zavar, Gürsel Aktepe, Hami Güney ve Yiğit Uyar."

Gülen'e yakalama

Dosyası ayrılan, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Cevheri Güven, Osman Hilmi Özdil, İbrahim Faruk Bayındır’ın da bulunduğu 46 sanık hakkındaki yakalama kararının da devamına karar verildi.

3 sanığın dosyasını tefrik eden heyet, 2 sanık hakkında ise ölüm nedeniyle düşme kararı verdi.

Heyet, Eski EGM İstihbarat Başkanı Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 76 sanığa, üzerine atılı suçlardan herhangi bir ceza vermedi.

Mahkeme tutuksuz sanıklardan 14'ü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı, bunlardan biri tutuklandı.