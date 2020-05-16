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Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 20:49:53 -
Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, yarın sona erecek sokağa çıkma yasağının bir sonraki emre kadar uzatıldığını duyurdu.

Bu süre zarfında ülke genelindeki işletmelerin çalışma saatlerinin 08.00-16.30 arası olarak belirlendiğini kaydeden Mnangagwa, okulların şimdilik kapalı kalacağını ancak yakın zamanda yeniden açılmasının planlandığını belirtti.

Zimbabve'de şimdiye kadar 42 Kovid-19 vakasına rastlanırken, 4 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


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