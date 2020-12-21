  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zimbabve'de 10 bin kişiye işe gitmeden maaş verildiği ortaya çıktı
Aktüel

Zimbabve'de 10 bin kişiye işe gitmeden maaş verildiği ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 09:32:02 -
Zimbabve'de 10 bin kişiye işe gitmeden maaş verildiği ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Yolsuzluklar ve ekonomik krizle mücadele eden Afrika ülkesi Zimbabve'de işe gitmeden maaş ödendiği tespit edilen 10 bin kişinin maaşı kesildi.

Yerel basındaki habere göre, biyometrik kayıt sistemine geçilmesinin yasa dışı maaş alınmasının önüne geçilmesinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmalar sonrası 10 bin kişinin işe gitmeden maaş aldığının tespit edildiği ve bu kişilere yapılan ödemenin kesildiği açıklandı.

Afrika’nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve'de devam eden ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle nüfusun yüzde 60’ının gıda güvenliği bulunmuyor.

Ülkede yıllık enflasyon yüzde 785'e çıkarken ABD ve Avrupa Birliği yaptırımları, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emniyet'ten Efendimiz'e (SAV) hakaret eden o alçakla ilgili açıklama
Gündem

Emniyet'ten Efendimiz'e (SAV) hakaret eden o alçakla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) ağza alınmayacak ifadelerle hakaret eden alçağa ilişkin bir açıklama y..
Maskeler koronavirüsü neden durduramıyor? Bilim insanları açıkladı
Sağlık

Maskeler koronavirüsü neden durduramıyor? Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan havadaki damlacıkların maskelerin onları durduramayacağı kadar küçük olduğunu ifad..
İtalya'dan Sisi ve Macron'a Regeni tepkisi!
Dünya

İtalya'dan Sisi ve Macron'a Regeni tepkisi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye Fransız 'Legion d'Honneur' onur nişanı vermesi İtalya'yı..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay