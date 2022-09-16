Zillet’ten Haçlı’ya hürmet, ecdada nefret

YAVUZ SELİM İSTANBUL

CHP’nin İzmir’e musallat ettiği mason Tunç Soyer’in hedef aldığı Osmanlı’nın son sultanı Vahdeddin Han’a yönelik karalama kampanyasını sürdüren Zillet’in ecdadımıza kini bitmiyor. 6 asır boyunca İslam’ın sancaktarlığını yaparak Haçlı saldırılarını püskürten, 50 milyon şehit vererek topraklarımızın her karışını kanla sulayan, at üstünde kıtalar aşıp Türkiye’ye şan katan Osmanlı ecdadımıza yönelik küfre varan hakaretler savuran gafiller Haçlı’ya övgüler düzerken tarihi şahsiyetlerimize kin kusuyor...

Osmanlı'ya zalim diyen hadsiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Osmanlı’nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Osmanlı döneminde herkes padişahın kulu ve kölesiydi. Osmanlı Türklerle alay ediyordu.”

İP Genel Başkanı Meral Akşener: “İstibdat rejimine karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Erdoğan’dır”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “İstanbul’un anahtarını emperyalistlere bırakıp kaçan Vahdeddin, Fatih Sultan’ın kılıç hakkından vazgeçmiştir.”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: “Tunç Soyer haklı. 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler saltanatları dışında bir şey düşünmediler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi.”

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı: “Kendisini İngiliz’e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele’nin karşısında durmuş Vahdeddin bizim için bir haindir.”

Söven sövene...

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem: “O kanlı, zalim Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Pir Sultan Abdal Köprüsü yapana kadar siyaseti bırakmayacağıma dair kendime söz verdim.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: (2’nci Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu’na): “Nilhan hanıma bir tek şeyi söylemek lazım. Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın, hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü, hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün.”

CHP’li vekil Murat Bakan: “2. Abdülhamid ülkeyi 30 yıl boyunca korku inşa ederek yönetmiş bir zorbadır.”

İP’li vekil Aytun Çıray: “Abdülhamid Osmanlı donanmasını çürüttü.”

CHP’li İBB Kültür AŞ Danışmanı Sinan Meydan: “Abdülhamid rejiminin tipik özellikleri: Muhalefete baskı, basına sansür, hukuksuzluk, Hilafet masallarıyla avutmak.”

Fatih'e bile dil uzattılar

CHP Bingöl İl Başkanı Mustafa Kurban: “Osmanlı İmparatorluğu, bugünkü Müslüman aleminin teknolojide, bilimde geri kalmasının başlıca sebebidir.”

CHP’nin anketçisi Özer Sencar: “Atatürk bir tarafta, Fatih Sultan Mehmet bir tarafta. Bir tarafta modern bir insan, bir tarafta sarıklı bir insan. Bu beş para etmez bir iştir.”

CHP’li Tarsus Belediye Meclis Üyesi Gürbüz Günaştı: “Osmanlı, Türk Milleti’nin egemenliğini gasp etmiştir.”