Zilletin seçim yaygarası dağılma korkusundan

Hakkı Bilir İstanbul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulan zillet ittifakının bileşenleri tabanlarındaki dağılmayı önlemek için sürekli olarak erken seçim çağrısı yapıyor. Suni seçim çağrılarıyla tabanlarında bir seçim heyecanı oluşturmak isteyen CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi bu sayede Türkiye’yi seçim sathına götürmeye çalışıyor. Siyasi olarak 2023’ü görme ihtimali azalan ittifakın seçim çağrıları tabandaki dağılmayı gizlemeye yetmiyor. İttifakın dört ana bileşeninin birbirleri aleyhine söyledikleri sert sözler gazetelerin manşetlerini süslüyor. Uzmanlar, zillet ittifakının dağılmasının an meselesi olduğunu kaydediyor.

Sak: dağılmaya mahkum ittifak

Gazeteci yazar Şükrü Sak, “Siyasi olarak birbirine benzemeyen bu ittifak dağılmaya mahkumdur. Zaten zoraki olarak bir araya gelmişlerdir. Sürekli olarak seçim çağrısı yapmalarının altında yatan en önemli neden de dağılma korkusudur. Dağılmanın baş gösterdiği günden bu yana sürekli olarak erken seçim istemeleri de bunun neticesidir” dedi. Ülkemizin suni gündemlerle oyalanmaması gerektiğini kaydeden Sak, “Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur. Bu kanadın sürekli olarak erken seçimi dillendirme çabası beyhude bir girişimdir. Tabanlarındaki dağılmayı engellemeye çalışıyorlar fakat başaramayacaklar. Cumhur ittifakı ortak bir iradenin ruhunun tecellisiyken, bu ittifakta bir mecburiyetin yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Liderleri hedef saptırıyor

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Millet ittifakı, sürekli olarak erken seçim çağrısı yaparak, seçmenini bir seçim havasında tutmak istiyor. Böylece dağılmanın önüne geçeceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bir oldu bittiye getirmek için sürekli olarak seçim çağrısı yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Parti tabanları birbirine zıt

İttifaktaki zorakiliğe dikkat çeken Çakır, “Millet ittifakının tabanlarının uyuşmasının mümkünatı yok. AK Parti ve MHP taban olarak aynı ruh kökünden gelmektedir. Oysa, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin tabanları arasına büyük bir ayrım vardır. Bugün bu ayrım tavana da sıçramıştır. Birbirleri aleyhine söyledikleri sözler kamuoyunun malumudur” ifadelerini kullandı.