  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit!
‘Zillet’in seçim ısrarı dağılma korkusundan
3 ilde operasyon başlatıldı! Gözaltılar var...
Nijerya'da kanlı saldırı! 9 kişi öldü
Siyaset ‘Zillet’in seçim ısrarı dağılma korkusundan
Siyaset

‘Zillet’in seçim ısrarı dağılma korkusundan

Zillet ittifakının seçim ısrarının altında Türkiye’de bir yönetim krizi var algısı oluşturmak ve dağılmak üzere olan seçmenini konsolide etme çabası yatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 08:44:00 -
‘Zillet’in seçim ısrarı dağılma korkusundan

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Zillet ittifakının seçim ısrarının altında Türkiye’de bir yönetim krizi var algısı oluşturmak ve dağılmak üzere olan seçmenini konsolide etme çabası yatıyor. CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin liderleri sürekli olarak erken seçim çağrısı yaparak, tabanları üzerindeki hakimiyetlerini perçinlemeye çalışıyor. Son dönemde Türkiye’de meydana gelen her iyi gelişmenin üzerini ‘sandık’ çağrısıyla örtmeye çalışan zillet ittifakı büyük bir manipülasyona da imza atıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekonomist Mustafa Özbay, şunları dile getirdi:

Hükümetin başarısı gölgeleniyor

“Muhalefet tarafından dillendirilen seçim çağrılarının altında Türkiye’de bir yönetim krizi algısı oluşturma çabası yatıyor. Sürekli olarak sandığın işaret edilmesinin temel nedeni budur. İktidarın artık ülkeyi yönetemez hale geldiği algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Kirli bir strateji yürütüyor. Türkiye büyümesi engellenmeye çalışılıyor. Seçim çağrılarıyla hedeflenen de budur.” Siyaset Bilimci Ercan Çifci de şunları ifade etti: “Resme baktığımızda paramparça olmuş, terör örgütüne bakanlık verecek derecede siyasi konsorsiyumunu kaybetmiş bulunan, vatandaşını ilçe başkanına dövdürten korkunç bir tablo var. Böyle olunca CHP Genel Başkanı bozuk plak gibi 6 ayda bir erken seçim mesajı veriyor. Böylece hem seçmen konsolide ediliyor hem de hükümetin yönetim başarısı gölgeleniyor. Muhalefetin derdi erken seçim mi yoksa dağılan ittifakı ve motivasyonu düşen kitlesini zinde tutma girişimi mi?”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Aktüel

Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Felaketi yaşayan İbo Show’a linç! Gerçekler ortalığı karıştırdı
Medya

Felaketi yaşayan İbo Show’a linç! Gerçekler ortalığı karıştırdı

İzlenmeleri arttırmak uğruna dansöz taktiğini kullanan İbo Show programı tepkilerin odağı oldu.
Tarihler arasındaki fark dikkat çekti! İstinafın Mehmet Ağar kararı Sedat Peker öncesine ait
Gündem

Tarihler arasındaki fark dikkat çekti! İstinafın Mehmet Ağar kararı Sedat Peker öncesine ait

Mehmet Ağar’ın da sanıkları arasında olduğu Ankara JİTEM Davası'nda alınan beraat kararlarının bozulması, firari Sedat Peker'in açıklamaları..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay