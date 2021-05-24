‘Zillet’in seçim ısrarı dağılma korkusundan

Hakkı Bilir İstanbul

Zillet ittifakının seçim ısrarının altında Türkiye’de bir yönetim krizi var algısı oluşturmak ve dağılmak üzere olan seçmenini konsolide etme çabası yatıyor. CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin liderleri sürekli olarak erken seçim çağrısı yaparak, tabanları üzerindeki hakimiyetlerini perçinlemeye çalışıyor. Son dönemde Türkiye’de meydana gelen her iyi gelişmenin üzerini ‘sandık’ çağrısıyla örtmeye çalışan zillet ittifakı büyük bir manipülasyona da imza atıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekonomist Mustafa Özbay, şunları dile getirdi:

Hükümetin başarısı gölgeleniyor

“Muhalefet tarafından dillendirilen seçim çağrılarının altında Türkiye’de bir yönetim krizi algısı oluşturma çabası yatıyor. Sürekli olarak sandığın işaret edilmesinin temel nedeni budur. İktidarın artık ülkeyi yönetemez hale geldiği algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Kirli bir strateji yürütüyor. Türkiye büyümesi engellenmeye çalışılıyor. Seçim çağrılarıyla hedeflenen de budur.” Siyaset Bilimci Ercan Çifci de şunları ifade etti: “Resme baktığımızda paramparça olmuş, terör örgütüne bakanlık verecek derecede siyasi konsorsiyumunu kaybetmiş bulunan, vatandaşını ilçe başkanına dövdürten korkunç bir tablo var. Böyle olunca CHP Genel Başkanı bozuk plak gibi 6 ayda bir erken seçim mesajı veriyor. Böylece hem seçmen konsolide ediliyor hem de hükümetin yönetim başarısı gölgeleniyor. Muhalefetin derdi erken seçim mi yoksa dağılan ittifakı ve motivasyonu düşen kitlesini zinde tutma girişimi mi?”