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Siyaset Zilletin masası PKK’dan, kalemi FETÖ’den
Siyaset

Zilletin masası PKK’dan, kalemi FETÖ’den

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türk siyasetinin kendi ülkesine yabancılaşmış, milletinin değerleriyle çelişkiye düşmüş, yozlaşmış bir muhalefetin ağır sancısını yaşadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:50:00 -
Zilletin masası PKK’dan, kalemi FETÖ’den

Millet ve vatan sevgisi tartışmalı olan bu muhalefet anlayışına, bu nedenle “zillet” demelerinin “abartılı bir yakıştırma olarak değerlendirilmemesi” gerektiğini dile getiren Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, konuğu olduğu ABD merkezli Ortadoğu Enstitüsü’nde “tıpkı bir etki ajanı gibi konuştuğunu, Türkiye’ye verip veriştirdiğini, fukara aklının bagajında ne varsa döküp saçtığını” söyledi.

Dünya üzerinde küresel güç merkezlerine taklalar atan, ‘gelin beni kullanın, boyunduruk altına alın’ mesajı veren kaç muhalefet partisi vardır? Ne manidar bir tesadüf ki, gündemde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin eşgüdüm halinde taslağını hazırladıkları bir anayasa hazırlığı konuşulmaktadır. Türklüğü, Türk milletini, Atatürk’ü, Türkçe’yi anayasadan çıkarma tekliflerini, vatandaşlık tanımının değiştirilmesini, federal yönetim hedefini, ana dilde eğitim niyetini kim izah edecek?”

“Kırmızı çizgimiz”

“Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ’ye verilmiştir” ifadesini kullanan Bahçeli, “Kılıçdaroğlu’nun yalanı meslek haline getirmesi utanç verici bir rezalettir. İnsanlarımızın gözünün içine baka baka yalan söylemesi de millete, demokrasiye, maneviyatımıza bühtan ve hakarettir. Resmen batan gemiye dönen ve tel tel dağılan İP’e, rüzgarın savurduğu kuru yaprağa çevrilen CHP’ye diyorum ki, yalanla belki bir yerlere gidebilirsiniz, ancak gittiğiniz yerden asla geri dönemezsini.” dedi. MHP’ye zamanında yapılan Okyanus ötesi kaynaklı operasyonun gerçek mahiyetinin şu günlerde daha da netleştiğini dile getiren Bahçeli, “(MHP kalıntılarından kurtulmak lazım) diyen alçakların hangi senaryoların tetikçisi ve teşrifatçıları oldukları alenileşmiş, açığa çıkmıştır” diye konuştu.

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