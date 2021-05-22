Zillet’in İP’i HDP’nin elinde! Geleceklerini PKK’nın siyasi koluna ipotek ettiler

Hakkı Bilir İstanbul

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP, gizliden iş tuttukları CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’ni açıktan esir almaya başladı. Zillet ittifakı ise seçim kazanma ümitlerini sadece HDP’den gelecek oylara bağladığı için üniter yapımızı hedef alan küstahlıklarına bile boyun eğmeye başladı. Anayasa çalışmaları, terör örgütü PKK ile aralarına ısrarla hiçbir mesafe koymamalarına rağmen tepki görmemeleri ve son olarak da kendilerine bakanlık verileceğinin açıklanması, HDP’nin zilleti ittifakını esir aldığını adeta ispatlıyor.

Siyasi ipotek altındalar

Hukukçu Yakup Alar, “PKK’ya terör örgütü diyemeyen, Kandil’deki baronların talimatıyla hareket eden, ülkemiz soykırım iftirası atan ve eli kanlı örgütün siyasi uzantısı olarak faaliyet yürüten HDP ile üç beş oy fazla almak için ittifak yapılması kabul edilebilir değildir. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi’nin HDP’nin esiri haline geldiklerini son gelişmeler karşısındaki tavırlarından anlıyoruz” dedi. Muhalefetin tavrının kabul edilebilir olmadığını kaydeden Alar, “HDP’nin oyu yüzde 10 bile değildir. Buna rağmen HDP’nin esiri olmak ve her dediğine boyun eğmek siyasi partilere yakışmamaktadır. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama ortak paydamız vatan ve millet olmalıdır” şeklinde konuştu.

HDP’ye göbekten bağlandılar

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır, “CHP, İYİ Parti, Saadet ve ittifakın diğer bileşenleri HDP olmadan seçim kazanma şanslarının olmadığını bildikleri için bütün şımarıklıklarını katlanıyorlar. Adeta, HDP’ye siyasi geleceklerini teslim ettiler” ifadelerini kullandı. Zillet ittifakının HDP ile olan ilişkilerini gizleme gereği bile duymadığını kaydeden Çakır, “HDP’den gelecek oylara muhtaçlar. Aksi halde iktidar olmaları mümkün değildir. Tabanlarından gelen tepkiyle ittifak olmadığı açıklamasını yapıyorlar. Çünkü taban HDP’nin, PKK ile içli dışlı olduğunun farkında. Tavan da bunu biliyor fakat muhtaç. İşbirliğini ne zaman inkar etmeye kalksalar akabinde HDP’den gelen blöfle birlikte geri adım atıyorlar” dedi.