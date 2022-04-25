Zillet’in gündemi vesayet

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Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle bir araya gelen 6 benzemez CHP, İyi Parti, SP, DP, Deva ve Gelecek Partisi liderleri dün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde yuvarlak masada toplandı.

Bu kez Ermeni gününde buluştular

Daha önce 28 Şubat zulmünün yıldönümünde bir araya gelen Zillet korosu, dün de Ermeni yalanlarına dayanak yapılan 24 Nisan’da buluştu. Demokrat Parti’nin Balgat’taki genel merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda, geçtiğimiz hafta Davutoğlu ve Babacan’ı dışlayan söylemlerde bulunan Uysal’a GP ve Deva liderinin soğuk davrandığı öğrenildi. Haftayı elektrik kesintisi şovuyla tamamlayan Kılıçdaroğlu, elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği bir vatandaşın evine konuk olduktan sonra geldiği toplantıda, liderlere kamuoyu önünde tartışma oluşturacak söylemlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunduğu bildirildi. Toplantıda seçim kanunu, seçim güvenliği ve geçiş sürecinin nasıl olabileceğine dair de görüşlerin paylaşıldığı kaydedildi. Türkiye’nin meselelerini değil kendi sorunlarını masaya yatıran Zillet İttifakı liderlerinin toplantısında alınan yüksek güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

Parti binasında 'Böcek' taraması

Her liderin birbiri aleyhine sözler söylediği Zillet İttifakı’nın yuvarlak masa toplantısına gizlilik tedbirleri damga vurdu. Daha önce deklare ettikleri parlamenter sistem taslağını yabancı büyükelçinin onayına sunduğu ortaya çıkan Zillet’in dünkü toplantısında binaya parti liderleri ve kurmayları haricinde kimse alınmadı. Zillet liderleri, özel bir şirkete DP genel merkezinde “böcek” diye tabir edilen dinleme cihazının taramasını yaptırdı. DP binasına cuma gününden pazar gününe kadar parti idarecileri ve personel dışında kimse sokulmamıştı.