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Siyaset Zilletin 6 partisi yıkımda uzlaştı
Siyaset

Zilletin 6 partisi yıkımda uzlaştı

Okyanus ötesinin aklıyla bir araya gelen düşman kardeşler yıkımda uzlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:16:00 -
Zilletin 6 partisi yıkımda uzlaştı

HABER MERKEZİ

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin temsilcileri, Türkiye’yi yeniden parlamenter sistem bataklığına çekecek taslağı hazırladı.

Çoklu baroyu kaldıracaklar

Zilletin paydaşları, çoklu baro sisteminin kaldırılması, barolar ve TBB seçimlerinde temsilde adalet ilkesinin esas alınması konularında uzlaşıya vardı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilinin Yargıtay Genel Kurulu tarafından seçilmesine karar verilen çalışmada, YSK’nın yargı bölümü içerisinde bir yüksek mahkeme gibi düzenlenmesinde uzlaşıldı. Sayıştay’ın anayasada bir yüksek mahkeme olarak düzenlenmesi ve üyelerinin tamamının Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesi ile Sayıştay denetiminin kapsamının tüm kamu kurum ve kuruluşlarını içerecek şekilde genişletilmesinde uzlaşıldı.

Vesayete zemin hazırlıyorlar

Zilletin uzlaşmasına göre, Cumhurbaşkanı “devletin başı” olarak milletin ve ülkenin bütünlüğünü temsil edecek ve yetkileri sembolik ve sınırlı olacak. Cumhurbaşkanına sadece kendi teşkilatı ile ilgili atamalarda, tek başına imza atma yetkisi verilecek ve istisnai nitelikteki, tek başına imza atabileceği işlemler anayasada açıkça düzenlenecek.

Demirtaş ve Kavala'ya tahliye

Çalışma kapsamında Anayasa Mahkemesi ve AİHM içtihatları ile uyumlu kararlar alınması ve bu mahkemeler tarafından verilen kararların derhal uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması konusunda da uzlaşıldı. Böylece terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 15 Temmuz darbe girişiminin organizatörlerinden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Osman Kavala’ya tahliye yolunu açmak için de güç birliği yaptıkları anlaşıldı.

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