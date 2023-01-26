Zillet’e verilen her oy Kandil’e gider!

Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, altılı masa muhalefetine seslenip, “Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz” dedi. CHP ve İyi Parti ve diğer ortaklardan bir kişi bile çıkıp PKK’nın desteğini reddetmedi. Türkiye’yi bölmek üzere 40 yıldan uzun süredir kanlı terör eylemleri gerçekleştiren bir terör örgütü elebaşının açıkça “biriz, beraberiz” dediği altılı masanın meşruiyeti, hukuken de siyaseten de tartışmalı hale geldi.

Duran Kalkan: Her desteği vereceğiz

Kandil terör merkezinde saklandığı ininden açıklamalarda bulunan terör örgütü elebaşı Duran Kalkan, kendileriyle bir hareket eden muhalefete tavsiyeler vererek, şu çağrıda bulundu: “‘Umut ediyoruz onlar da daha iyi tartışırlar, dersler çıkarırlar. 2023 yılı Türkiye’de demokratik devrim yılı. Dolayısıyla Türkiye’de büyük değişim yılı. Kendisini böyle bir şeyi gerçekleştirmenin içinde görenler, aday görenler doğru anlasınlar, iyi birleşsinler. Görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket etsinler. Onlarla biriz, beraberiz. Her türlü desteği vereceğiz.”

Çamlı: CHP terörün hamisi

Konuya ilişkin görüşlerini aktaran AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, şunları dile getirdi: “CHP başta, Kürtçü ve dinci görünümlü kötülüklerin ve terörün hamisidir. PKK’nın desteğini niye reddetsinler ki? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’nın kendisine karşı yapılan saldırıdan dolayı özür dilediği tek isimdir. 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna Artvin’de düzenlenen ve bir askerimizin şehit olduğu saldırıdan sonra açıklama yapan terör örgütü PKK, hedefin CHP Lideri olmadığını belirterek özür dilemiştir. CHP ve PKK bu kadar yakındır. Diğer yandan, terör örgütü ile bu kadar içli dışlı olan bir siyasi ittifakın meşruiyeti tartışmalı hale gelmiştir. Hatta bu konu yargının konusu olmuştur.”

Böyle ittifaka oy verilir mi?

AK Parti İzmir Milletvekili TBMM İdare Amiri Alpay Özalan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu şekilde tepkisini ifade etti: “Terör örgütü Pkk elebaşlarından Duran Kalkan, muhalefete seslenip ‘Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz’ diyor. CHP ve İyi Parti’den bir kişi bile ‘Kes sesini!’ diyemedi. Böyle bir ittifaka oy verilir mi?”

Ağır hukuki sonuçları olur

Konuyu hukuki açıdan değerlendiren Avukat Mikail Yılmaz ise, şunları söyledi: “Bir terör örgütünün yönetim kadrosu, ‘Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz’ diyecek ve kendisine bu şekilde söylenen altılı masadan hiçbir şekilde tekzip gelmeyecek. O zaman bu durumu kabul etmiş oluyorsunuz. Birisi bir çocuğu kendi çocuğu olarak tanıdığını beyan ettiğinde tanıma hüküm ve sonuç doğuruyor, ta ki çocuk buna itiraz edene kadar. Çocuk itiraz etmiyorsa kabul ediyor anlamına geliyor. Oluşan durumda da altılı masa PKK’nın çocuğu olmuş durumda. Bu durumun çok ağır hukuki sonuçları da olacaktır. Bir kere siz böyle bir şeyi kabul ediyorsanız ki aksi yönde hiçbir beyanat yok, örgütün işlediği bütün suçlara da ortak oluyorsunuz demektir. Ha örgüte destek vermişsiniz ha örgütten destek almışsınız… Kaldı ki destek alıyorsanız bunun bir karşılığı da olacaktır. Karşılığında yarın örgüte ne vereceksiniz? Görünen o ki terör örgütü PKK ile aralarına net ve kesin bir mesafe koymayan altılı masa partileri, Anayasa’nın 69. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan ‘odak olma’ tabirinin içini hızlı bir şekilde dolduruyorlar.”