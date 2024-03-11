Zillet medyası panikte! Balya balya parayı aklama telaşı...

Türkiye'de bankası olan tek partinin, çuval çuval parayı elden götürüp bina satın almasının nedenini sormayan yandaş medyası panik halde “rüşvet” aklama yarışına girişti.

Karar, Birgün, Sözcü, Cumhuriyet gazeteleri adeta aynı kalemden çıkan metinle CHP’nin borazanlığına soyundu.

Skandal patlak verdi!

2 gün önce ortaya çıkan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ekibiyle birlikte balya balya para saydıkları anlar yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir." denildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması esnasında avukat sıfatıyla görevli olduğunu belirten CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise, satın almanın banka aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiçek, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan belgeyi de yalanladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm bu gelişmelerle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da skandal görüntüye ilişkin resen soruşturma başlattı.

Zillet medyası aklama yarışında!

Utanması kalmayan CHP yandaşı gazetelerse, Türkiye'de bankası olan tek partinin, çuval çuval parayı elden götürüp bina satın almasının nedenini sormayıp, panik halde “rüşvet” aklama yarışına girişti.

Karar, Birgün, Sözcü, Cumhuriyet gazeteleri adeta aynı kalemden çıkan metinlerle panik halinde şu haberleri servis etti: