Zillet, Kandil’in kapı kulu oldu

Muhammet Kutlu Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, siyasetteki kirli ittifaklar ve ekonomik gelişmelere dair önemli masajlar verdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in öldürülen bir terörist ile samimi fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine yaşanan skandala değinen Başkan Erdoğan, tepkisini şöyle dile getirdi:

Meclis'te terörist istemiyoruz

“Ne yazık ki PKK’nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Parlamentomuzda PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz. Bay Kemal sen neden susuyorsun? İP neden susuyorsun, HDP sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı? Diğerleri de yamalı bohça, onlarda da bir şey yok. PKK’nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir siyasete, siyasetçi tayfasına müsamaha gösterilemez. Bu hususun demokrasi ile hakla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Sözde milliyetçi diğer ortağı şehit yakınlarına sövmekle meşgul.

PKK Karşısında kağıttan kaplan

Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen Bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kâğıttan kaplana dönüştüler. Seçim meydanlarından kendilerine affedersiniz ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diye ayar verenlerin avukatlığına soyundular. Kendi deyimleriyle ‘Atatürk’ün partisi’ CHP’yi, Kandil’in kapı kuluna çevirdiler. Daha grup başkanvekilinin Diyanetle ilgili skandal ifadelerinin üzerinden bir hafta geçmeden önceki gün alçaklık bayrağını Bay Kemal’in bir başka yardımcısı devraldı. FETÖ ile haşa Allah lafzını yan yana kullanarak ne kadar sefil bir zihniyete sahip olduğunu bir kez daha gösterdiler. Artık dinimizi istismar etmeyin.

Bay Kemal milletin eğlencesi oldu

CHP’ye eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şöyle devam etti: “CHP’nin başındaki zat yıllardır ısrarla takip ettiği hezeyan şeklini alan yalan, iftira, çarpıtma siyasetiyle milletimizin eğlencesi haline geldi. Anlaşılan ülkemizde komedyen eksiği var ki CHP’nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor. Bu zat 2019 seçimlerinde belediye başkan adaylarını yanına alarak kimseyi işten çıkarmama, metro ağıyla donatma gibi vaatlerle milletin karşısına çıkmıştı. Hani kimsenin işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti ya o söz kendi belediye başkanları tarafından ayaklar altına alındı. Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil. Daha bu partinin içinde ortaya çıkan taciz, tecavüz vakalarını saymıyorum bile.”

Şampiyonlar ligine çıkacağız

Ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, şunları ifade etti: “Politika faizleri ile enflasyon arasındaki farkın 10 katı geçtiği ülkelerde kimse bu durumu sorgulanıyor, muhalefet partileri felaket tellallığı yapmıyor. Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz. Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık. Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz.”