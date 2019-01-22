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'Zillet İttifakı'nda bir fire daha! 'Seçime tek giriyoruz'

24 Haziran seçimlerinde CHP ve İYİ Parti'yle ittifak olarak giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 31 Mart yerel seçimlerine tek parti olarak gireceklerini açıkladı.

22 Ocak 2019 Salı 14:46
'Zillet İttifakı'nda bir fire daha! 'Seçime tek giriyoruz'

Uysal, partisinin Mersin İl Başkanlığına yaptığı ziyaretteki konuşmasında, Türkiye'nin yerel seçim sürecinde olduğunu anımsatarak, bu doğrultuda teşkilatlarla birlikte önemli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Ülkenin ürettiği refahın, ortak bir paydada eşit bir şekilde paylaşılmasını istediklerini belirten Uysal, işleyen bir hukuk ve demokrasi düzenini tesis etmeyi amaçladıklarını aktardı.

Uysal, Türkiye'nin bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunarak, "Bu yerel seçimleri, Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmak adına Demokrat Parti olarak yeniden, Türkiye'yi salim bir limana yanaştıracak, yeniden bu büyük ülkeyi, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye haline getirmek için tüm arkadaşlarımızla bir büyük mücadele, irade ortaya koyma niyetindeyiz." diye konuştu.

24 Haziran'da 'Millet İttifakı'nda yer almışlardı

Genel seçimde "Millet İttifakı"nda yer aldıklarını anımsatan Uysal, şöyle konuştu:

"Bu seçim sürecinde müstakilen kendi ismimiz kendi amblemimizle beraber, hiçbir ittifakın içerisinde bulunmadan kendi müstakil mücadelemizi vereceğiz. Mersin'de de bir ittifak için niyetimiz, teşebbüsümüz ve beklentimiz yok. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Kapalı kapılar ardında birtakım pazarlıklarla milletimizin doğrudan tercihinin önüne yapısal engeller koyarak dar iktidar hesaplarıyla milletin önüne tercihler koyanların karşısında bir alternatif üretmek istiyoruz. Bütün çabamız mu istikamette olacaktır."

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:46
  1. Mersin
  2. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal
  3. zillet ittifakı

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