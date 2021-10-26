Zillet İttifakı, 'tezkere'de çatladı!

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Irak ve Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyon için iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Türkiye'nin güneyindeki terör bölgesinin temizlenmesinde hayati önem taşıyan tezkerede saflar netleşti.

CHP'den "hayır" açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tezkereyi hedef alarak, "Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun? Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun" ifadelerinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından kısa bir süre sonra, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye 'hayır' oyu vereceklerini duyurdu.

İYİ Parti'den evet kararı

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, tezkereye 'evet' oyu kullanılacağı duyuruldu.

Cumhuriyet'e konuşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partilerinin tezkereye 'Evet' oyu kullanacaklarını söyledi.

HDP'den muhalefete "hayır" çağrısı: Size bir fırsat daha tanıdık

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den ise "hayır" açıklaması geldi. Tezkerenin geçeceğinden endişe duyan HDP'li Pervin Buldan,

"Tezkereye evet demeniz bu kadim sorunun çözümsüz kalmasına hizmet edecektir." diyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halklarının geleceği ve çıkarı, tezkere için kalkacak hayır oylarındadır. Hayır oylarında hayır vardır diyoruz. Muhalefete hayır oyu vermeleri için bir fırsat daha tanıdık." dedi.

DEVA Partili vekilden 'evet' açıklaması

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Suriye ve Irak tezkerelerine "evet" oyu vereceklerini duyurdu.