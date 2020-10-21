Zillet İttifakı çatırdıyor

Yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı’na karşı; CHP, İYİ Parti ve HDP’nin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı, aradan bir buçuk sene bile geçmeden paramparça bir hal almaya başladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ mensubu olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Kavuncu’nun FETÖ’cü Enver Altaylı’nın yeğeni olduğunu söyleyen İYİ Partili Özdağ, “Kendisi FETÖ’nün yurtdışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk işadamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış” ifadelerini kullandı. Kavuncu’nun FETÖ’nün örgütündeki görevinin yıllarca sürdüğünü söyleyen Özdağ, bu bilgiyi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le paylaştığı halde harekete geçilmediğini de vurguladı. Meral Akşener dün yaptığı açıklamada, “Sayın Buğra Kavuncu Sayın Ümit Özdağ’ın sözlerini, iddialarını, ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz” dedi.

CHP’de ise eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce’nin önderliğinde başlatılan ‘Memleket Hareketi’ üyeleri PKK’nın siyasi tetikçisi HDP ile olan flörtleşmeyi sert dille eleştirirken partileşme hazırlığı yapıyor. Terör örgütü PKK’nın politik uzantısı HDP de ise Kandil’in hükümranlığına karşı yüksek sesle itirazlar gelmeye başladı. HDP’li Ayhan Bilgen ve Altan Tan, genel merkeze yönelik sert eleştirilerde bulunarak partinin PKK’nın kontrolünde olduğunu itiraf etti. Konu hakkında Akit’e konuşan siyasiler gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Siyaseten iflas ettiler

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Siyasi ve sosyolojik açıdan bu benzemezleri yan yana getiren aklın da artık iflas ettiği görülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde çürük ve ne olduğu belli olmayan bir temel üzerinde kurulan Millet İttifakı bugün görüyoruz ki darmadağın. Deyim yerindeyse öküz ölünce ortaklık da bozulmuşa benziyor. Görünen o ki bu hamur daha çok su götürür” dedi. Söz konusu ittifakın tutmayacağının belli olduğunu kaydeden Turan, “Bugün gelinen noktada PKK ile iş tutan çevrelerle geçmişte milliyetçi-muhafazakar kanatta yer alan arkadaşlarımızın bu yolculuğunun daha fazla devam etmeyeceği belliydi. İYİ Parti’nin bir proje partisi olduğu, konjonktür partisi olduğu uzun nefesli bir siyasi hareket olmadığını herkes biliyordu. İlk kuruluşundan bu yana da gösterdiği savrulmalar, içinde barındırdığı iltisaklı unsurlar, belediye başkanları adaylarının belirlenme süreçlerinde yaşanan pazarlıklar, HDP’li yetkililerin siyasi açıklamaları bu ittifakın daha baştan çatlak ve sürdürülebilir olmadığını gösteriyordu. Yavuz hırsız misali FETÖ iddiaları gündeme geldiğinde hemen okyanus ötesinden üflenen ‘siyasi ayak’ söylemine takılan bu çevrelerin bugün hâlâ suspus olması ise manidardır” ifadelerini kullandı.

Kendilerini yönetmekten acizler

AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, “İYİ Parti’nin siyasi bir duruşu yok. CHP kendi içinde paramparça. Saadet Partisi cemaat gibi bir oluşum. HDP ise terör örgütü PKK’nın ve Amerika’nın siyasi tetikçisi. Daha kendi partilerini yönetemeyenlerin Türkiye’yi yönetmesi söz konusu bile olamaz” dedi. Özdağ’ın söylemlerinin önemli olduğuna değinen Metiner, “Özdağ bilmediği konuda konuşacak bir insan değil. İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkanı hakkında, genel başkanının arka çıktığı bir ismin iltisaklı olduğunu söylüyor. CHP kendi içinden yeni partiler çıkaracaktır. İYİ Parti’nin zaten geleceği meçhul. Saadet Partisi ise cemaatimsi bir parti olarak geleceğini sürdürecektir. HDP ise PKK’nın ve Amerika’nın ipini elinde tuttuğu bir yapı” değerlendirmesinde bulundu.