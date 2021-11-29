Zillet İttifakı buna ne diyecek? Sezai Temelli'den skandal çağrı: HDP'nin rektörü Abdullah Öcalan'ı okuyun!

HDP'nin eski Eş Başkanı ve Van vekili Sezai Temelli, İstanbul'da üniversite öğrencileri ile bir araya geldiği programda skandal çağrıda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'HDP PKK'yı desteklemiyor' sözleri bir kez daha çürüdü.

Temelli, İstanbul’da üniversite öğrencileri ile bir araya geldiği bir programda 'HDP üniversitesi'nin rektörünün de PKK elebaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyleyerek gençlere "Öcalan okuyun" tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'de gerçek anlamda bir üniversite olmadığını iddia eden Temelli, "Bugün Türkiye’de özgür bir üniversite HDP’dir, rektörü de bellidir. Türkiye’nin demokratikleşmesini herkes istiyor yalnız bunun bilimsel çalışmasını yapan hiçbir üniversite yok. Bunun bilimsel çalışmasını yapan HDP’dir. Bunu bütün bilim insanlarıyla da tartışabilirim" dedi.

‘Gençler Öcalan'ı okumalı'

"Dedim ya bizim bir rektörümüz var. O fikriyatla hareket ediyoruz. Kıymetini bilmesek de fazla adını zikir etmesek de bize sunduğu tezler var." ifadesini kullanan Temelli, bu tezlerin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tezleri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla gençliğin ve üniversite öğrencilerin bunu okuması lazım. Bahsettiğimiz demokrasinin referansı bu"