Zillet iktidar olursa neler olur bakın görün! Mustafa Yeneroğlu'ndan ABD ağzı
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Rus basınında yer alan ikinci parti S-400 alımıyla ilgili iddiaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sordu. Tam bir bağımlı müstemleke zihniyetiyle konuya yaklaşan Yeneroğlu, ABD’nin yaptırımları uyguladığını, Türkiye’nin ödemesini yaptığı F-35 programından çıkarıldığını ve F-16 alımlarının şarta bağlanmaya çalışıldığını hatırlatarak, yeni S-400 alımının yeni sıkıntılar doğurabileceğini savundu.
Yeni Akit Ankara
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Rus basınında yer alan ikinci parti S-400 alımıyla ilgili iddiaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sorarken, ABD’ye bağımlı, adeta müstemleke olmayı kabullenen zihniyetini de ortaya koydu.
“Yaptırımlar hesaplandı mı?”
Yeneroğlu, Çavuşoğlu’na, Amerikan korkusunu yansıtan şu soruları sordu:
1- Rusya ile 2. parti S-400 alımı konusunda yeni bir sözleşme yapılmış mıdır?
2- S-400 alımına dair yeni bir sözleşme imzalanmamış olsa bile sözleşme kapsamında S-400’lerin teknik sistemlerinin kurulumuna dair tedarik sürecinin ilerletilmesinin yeni tepkilere ve yaptırımlara yol açabileceği hesaplanmış mıdır?
3- Rusya ile S-400 sistemlerinin kullanıma hazır hâle getirilmesi sürecinin işletilmesi durumu F-16 ve diğer Amerikan modernizasyon kitleri alımımızı etkiler mi?
4- Geçtiğimiz birkaç yılda Rusya’nın askeri konvoyumuzu vurduğu ve onlarca askerimizi şehit ettiği, Kırım’ı ilhak ettiği, hâlihazırda Ukrayna’yı işgal ettiği ve bu ülkeyle savaş hâlinde olduğu göz önüne alındığında; NATO füze ve hava araçlarını etkisiz hâle getirme özelliğine sahip Rus hava savunma sistemlerinin Türkiye’de konuşlanmasının üyesi olduğumuz NATO ve dost ülkeler tarafından nasıl algılanacağı düşünülmüş müdür?