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Siyaset Zillet iktidar olursa neler olur bakın görün! Mustafa Yeneroğlu'ndan ABD ağzı
Siyaset

Zillet iktidar olursa neler olur bakın görün! Mustafa Yeneroğlu'ndan ABD ağzı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Rus basınında yer alan ikinci parti S-400 alımıyla ilgili iddiaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sordu. Tam bir bağımlı müstemleke zihniyetiyle konuya yaklaşan Yeneroğlu, ABD’nin yaptırımları uyguladığını, Türkiye’nin ödemesini yaptığı F-35 programından çıkarıldığını ve F-16 alımlarının şarta bağlanmaya çalışıldığını hatırlatarak, yeni S-400 alımının yeni sıkıntılar doğurabileceğini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 14:30:00 -
Zillet iktidar olursa neler olur bakın görün! Mustafa Yeneroğlu'ndan ABD ağzı

Yeni Akit  Ankara

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Rus basınında yer alan ikinci parti S-400 alımıyla ilgili iddiaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sorarken, ABD’ye bağımlı, adeta müstemleke olmayı kabullenen zihniyetini de ortaya koydu.

“Yaptırımlar hesaplandı mı?”

Yeneroğlu, Çavuşoğlu’na, Amerikan korkusunu yansıtan şu soruları sordu:

1- Rusya ile 2. parti S-400 alımı konusunda yeni bir sözleşme yapılmış mıdır?

2- S-400 alımına dair yeni bir sözleşme imzalanmamış olsa bile sözleşme kapsamında S-400’lerin teknik sistemlerinin kurulumuna dair tedarik sürecinin ilerletilmesinin yeni tepkilere ve yaptırımlara yol açabileceği hesaplanmış mıdır?

3- Rusya ile S-400 sistemlerinin kullanıma hazır hâle getirilmesi sürecinin işletilmesi durumu F-16 ve diğer Amerikan modernizasyon kitleri alımımızı etkiler mi?

4- Geçtiğimiz birkaç yılda Rusya’nın askeri konvoyumuzu vurduğu ve onlarca askerimizi şehit ettiği, Kırım’ı ilhak ettiği, hâlihazırda Ukrayna’yı işgal ettiği ve bu ülkeyle savaş hâlinde olduğu göz önüne alındığında; NATO füze ve hava araçlarını etkisiz hâle getirme özelliğine sahip Rus hava savunma sistemlerinin Türkiye’de konuşlanmasının üyesi olduğumuz NATO ve dost ülkeler tarafından nasıl algılanacağı düşünülmüş müdür?

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