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Gündem Zillet avanesi zıvanadan çıktı
Gündem

Zillet avanesi zıvanadan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 09:51:00 -
Zillet avanesi zıvanadan çıktı

Birinci turda depremzedeleri hedef tahtasına oturtan zihniyet ikinci turda ise seçimin Başkan Erdoğan’ın açık ara zaferiyle sonuçlanmasını sindiremedi.

Sebahattin Ayhan  İstanbul

Seçimi kaybeden sekizli koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen seküler yobazlar, sanatçısıyla, medyasıyla ve paralı trolleriyle, kendilerine oy vermeyen seçmeni hedef alarak, hakaretler yağdırdı. İşte milletin kararına saygı duymayan o saygısız..

Müjde iyice “Ar”sızlaştı

Çıplak ve ahlaksız filmlerle tanınan Müjde Ar, seçim sonucunu beğenmeyerek kendisi gibi düşünmeyen insanları aşağılayarak hakaret etti. Ar paylaşımında, “Biz bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık” ifadesini kullandı.

FETÖ’cüler hüsrana uğradı

Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde ülkeye dönme hayalleri kuran FETÖ’cü hainler dün akşam hüsrana uğrayanlar arasındaydı. Seçim sonuçlarını beğenmeyen FETÖ’cü hain Hakan Şükür, Erdoğan’ın zaferi sonrası çirkin bir paylaşımda bulunarak seçmene ‘koyun’ göndermesi yaptı. FETÖ’cü Şükür, paylaşımında, “Biz elimizden geleni yaptık ama siz bilirsiniz..!!” ifadelerine yer verdi.

‘Ekşi’ çöplük bildiğiniz gibi

Geçtiğimiz günlerde şehitlere ve ailelerine hakaretler ederek bir kez daha ne olduklarını gösteren lağım çukuru ‘ekşi sözlük’ seçim sonuçlarını beğenmeyerek Erdoğan’a hakarette bulundu. Türkiye’ye, Türk polisine, askerine, bayrağına, tüm kutsallarına tehdit ve hakaretin merkezi ve en büyük destekçilerinden muhalefet liderlerinin sürekli parlatıldığı Ekşi Sözlük’te Erdoğan hakkında açılan başlıkta, galiz hakaretler yer aldı.
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Ağızlarından lağım akıyor

Kutlamalara tahammül edemeyen bir sosyal medya kullanıcısı ise, şu küfürleri savurdu: “Şu seslere şu kornalara bak cehalet akıyor. Bu toplum bağnazlığa, yobazlığa, geri kalmışlığa aşık, bilime, ilime değil hiçbir şeye değil. Cumhuriyetin demokrasinin Atatürk’ün ilklerini hiçbir kıymeti, önemi bu kalmamış kardeşim. B... boğulun diyeceğim ama yine de benim vatanım, benim ülkem, benim bayrağım yine bir şey olursa mücadele edecek olan savaşacak kişi benim.”

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