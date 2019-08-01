0553 313 94 23

Zilhicce ayı ne zaman? Zilhiccenin önemi nedir?

Zilhicce ayı ne zaman sorusu merak ediliyor. Zilhicce ayının önemi nedir? Zilhicce'de hangi ibadetler yapılır? İşte Zilhicce ayı hakkında merak edilen ayrıntılar...

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:10
Zilhicce ayı ne zaman? Zilhiccenin önemi nedir?

Zilhicce ayı ne zaman sorusu merak ediliyor. Zilhicce ayının önemi nedir? Zilhicce'de hangi ibadetler yapılır? İşte Zilhicce ayı hakkında merak edilen ayrıntılar...

Zilhicce ayı nedir?

Sözlükte “hac ayı” anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır.

Zilhicce ayı ne zaman?

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı. İslam dininin beş temel gereklerinden olan hac ibadetinin yapıldığı aydır. Mübarek Aylar'ın ikincisidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır. İslam aleminde bu gün Kurban Bayramı olarak kutlanır.

Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta‘ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir. Câhiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.

Zilhicce'nin önemi nedir?

Zilhicce İslâm’dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında ifa edilen hac menâsikinin mahiyeti, mekânı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menâsikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” ismiyle anılır. Kurban Bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder.

Zilhicce ayı'nda hangi ibadetler yapılır?

Zilhicce ayı oruç tutma günlerinden birisidir. Ramazan ayından sonra, Arefe günü, Aşûre günü, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on günleridir. Haram aylarının tamamı, oruç tutma günleridir. Bunlar faziletli günlerdir. Bu kıymetli ay ibadetle değerlendirilmelidir "Allah'ın katında, Zilhicce ayının (ilk) on günlerinden daha kıymetli günler yoktur, O günlerde Allah-ü Teala'ya çok ibadet ediniz!" Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

Kaza namazı kılmak,

Sadaka vermek,

Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak.

Zilhicce ayı zikirleri

Hadisi Şerifte Efendimiz Aleyhisselam: Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!. -Taberani-Tesbih: Sübhanallah,

Tahmid: Elhamdülillah,

Tehlil: Lâ ilâhe illallah,

Tekbir: Allahü ekber, demektir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:10
  1. Zilhicce ayı
  2. Zilhicce ayının son gecesi
  3. Zilhicce
  4. zilhicce ne zaman
  5. zilhicce ayının özellikleri
  6. zilhiccenin önemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GTO’nun Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
    1. GTO’nun Temmuz ayı meclis toplantısı..
    2. Balçıkhisarlı minik çocuklar için gezi..
    3. Baskonia Vitoria-Gasteiz, Nik..
    4. Fikret Orman'ın basın toplantısı (1)
    5. Akçakoca'da selde denize sürüklenen..
    6. Çin Havayolu Sichuan Airlines,..
    7. Evcil hayvanları için öğle saatlerine..
    8. Zilhicce ayı ne zaman? Zilhiccenin..
    9. Hakkı Öznur'dan AYM'ye sert tepki:..
    10. CHP Grup Başkanvekili Özkoç’tan..
    11. Ev sahipleri dikkat! Son gün 1 Ocak 2020
    12. Hatay'da restoranda gaz sızıntısı..
    13. Şehit Kaymakam Safitürk'ün "hayalini..
    14. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in..
    15. Genç müzisyen otel odasında ölü bulundu
    16. Almanya’da kılıçlı cinayet
    17. Çanakkale’de 28 düzensiz göçmen..
    18. İran ile BAE sınır güvenliği konusunda..
    19. 15 ülkeden 365 öğrenci, Uludağ'da..
    20. Sahte içki öldürüyor
    21. Iğdır'da kaçakçılıkla mücadele
    22. 6 takla atan aracından sağ çıktı
    23. Yurt dışı çıkış harcı arttı mı? Yurt..
    24. AYM’nin kararına Tokatlı şehit..
    25. Yunusemre Kent Konseyi’nde yeni dönem
    26. KARÇEL 1915 Çanakkale Köprüsünün 500..
    27. Kartal’da bacakları kopuk kadın cesedi..
    28. Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı..
    29. Cevizli patlıcan sarma | Gürcü usulü..
    30. Çekmeköy'de trafik kazası: Yaralılar var
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'