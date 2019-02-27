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Zihni Şahin’den Atakum’a ’7/24 uyumayan kütüphane’ sözü

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, ’Bilim ve Teknoloji Merkezi’nden sonra ilçeye 7 gün 24 saat hizmet verecek ’kütüphaneler’ kuracaklarını açıkladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:38
Zihni Şahin’den Atakum’a ’7/24 uyumayan kütüphane’ sözü

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, ’Bilim ve Teknoloji Merkezi’nden sonra ilçeye 7 gün 24 saat hizmet verecek ’kütüphaneler’ kuracaklarını açıkladı.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçeye yönelik plan, proje ve yatırımlarını açıklamaya devam ediyor. Atakum’un ’eğitim, bilim, gençlik, kültür ve sanat şehri’ olduğunu vurgulayan Zihni Şahin, "Atakum Bilim ve Teknoloji Merkezi’nden sonra Atakum Belediyesi olarak 7/24 uymayan kütüphaneleri halkımızın hizmetine sokacağız. İlçemizin 3 ayrı noktasında yapacağımız bu kütüphaneler, mimarisiyle de simge olacak" dedi.



Hızlı, konforlu bilgi erişimi


Başkan Şahin, konuyla ilgili açıklamasında ayrıca şunları söyledi:


"Atakum, Bilgi Erişim Merkezi ve ’dijital kütüphaneler’ ile başta gençler ve üniversite öğrencileri olmak üzere tüm hemşerilerimizin bilgiye kolaylıkla erişebildikleri bir kent olacak. Bu kütüphanelerde Atakumlu hemşehrilerimiz geniş bir dijital kaynak havuzu, yüksek hızlı kablosuz bağlantı ve konforlu çalışma alanlarına erişim sağlayacaklardır. Bu kütüphaneler düzenlenecek etkinliklerle, atölyelerle ve üretilen projelerle yeni okurların yetişmesine aracılık edecek, böylece okuma alışkanlığını yerleştirecek ve sürekli kılacaktır. Ayrıca kent tarihine katkı sunan kitaplar yayımlanacak ve araştırma kültürü teşvik edilecektir. Atakum Belediyesi kütüphanelerinde okurlar yazarlarla, şair ve çevirmenlerle buluşacak, çocuklar kütüphanelerin yaşam dolu dünyasıyla tanışma fırsatı bulacak. Üyelik, emanet kitap alışverişi, uluslararası veri tabanı ve internet erişimi gibi hizmetlerin ücretsiz olacağı kütüphanelerin birbiriyle çevrimiçi bağlantıda olması, kullanıcılara kütüphanelerin 80 bini aşan kitap varlığından aynı anda yararlanma olanağı da sunacaktır. Atakum Uyumayan Kütüphanesi’nde Uluslararası Veritabanı EBSCO üyeliği, kullanıcıların 1,5 milyondan fazla ulusal ve uluslararası akademik/akademik dışı elektronik kaynağa, 50 binden fazla elektronik kitaba erişimini sağlayacaktır. Atakum Belediyesi 7/24 uyumayan kütüphaneleri engelli kardeşlerimizin erişim ve kullanımına uygun olarak dizayn edilecektir."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:38
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