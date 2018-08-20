“Zihinlerdeki bariyerleri aşıyoruz”

Zihinlerdeki bariyerlerin aşılması gerektiğinin altını çizen Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Hep duymuşuzdur, ‘Biz yapamayız’, ‘Böyle yenilikler Türkiye’den çıkmaz’, ‘Bu zaten yapılmış’, ‘Geç kaldık, daha ne yapılabilir ki!’ gibi ön kabuller bizim en büyük ayak bağımız oldu. Artık bunların geride kalmasının zamanı gelmiştir. Dünyada üretilen toplam verinin yüzde 98’i son 24 ayda üretildi. O nedenle aslında hiçbir şey için geç kalma imkânı da yok. Bugün Türkiye her alanda kendi teknolojilerini üreten bir ülke konumuna gelmiş durumda. Kendimize güvenirsek inanın yapamayacağımız şey yok.”