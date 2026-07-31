AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi
Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Elazığ semalarında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterden görüntülendi.
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Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Elazığ semalarında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterden görüntülendi.
AKINCI TİHA HAKKINDA Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracıdır.
2021 yılında ilk uçuşunu yapan Bayraktar Akıncı'yla birlikte Türkiye bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.
AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…
AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…
AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…
AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…
AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…
AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…
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