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AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi

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AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Elazığ semalarında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterden görüntülendi.

#1
Foto - AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi

AKINCI TİHA HAKKINDA Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracıdır.

#2
Foto - AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi

2021 yılında ilk uçuşunu yapan Bayraktar Akıncı'yla birlikte Türkiye bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

#3
Foto - AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi

AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…

#4
Foto - AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi

AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…

#5
Foto - AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi

AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…

#6
Foto - AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi

AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…

#7
Foto - AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi

AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…

#8
Foto - AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi

AKINCI TİHA helikopterden böyle görüntülendi…

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